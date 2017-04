Nagpapatay sa ex-Miss Bulakenya, tukoy na

NAKATAKDANG sampahan ng kasong murder ang nagpapatay sa isang beauty pageant winner sa Plaridel, Bulacan, ayon sa pahayag ng isang opisyal ng pulisya.

Sinabi ni Supt. Julio Lizardo, Plaridel police chief, na bagama’t alam na nila ang pagkakakilanlan ng suspect ay hindi muna nila ito ibinunyag upang hindi masunog ang kanilang ikakasang pagtugis laban dito.

Isasampa anya ang kaukulang kaso laban sa suspect kapag nailibing na sa susunod na linggo ang 23-anyos na biktimang si Mary Christine Balagtas, na ang labi ay nakalagak sa kanilang bahay sa Plaridel, Bulacan. Si Balagtas ay nanalong Miss Bulakanya noong 2009.

Ang isa anya sa motibo sa krimen na nangyari nitong nakaraang Abril 5 ng umaga ay nag-ugat sa love triangle o isang indibidwal na dating may relasyon sa biktima.

Teyorya ng pulisya na maaring nakikipagkalas na ang biktima kaya bilang ganti ay ipinapatay ng suspect.

Maalalang, binaril sa ulo ang biktima sa tapat ng kanyang bahay matapos tanggapin ang bulaklak at tsokolate na inihatid ng dalawang kalalakihan na pinaniniwalaang mga hired killers.

Si Balagtas ay nagtapos ng kursong hotel and restaurant management sa University of Regina Carmeli, na ngayon ay La Consolacion University of the Philippines, noong 2013. BOBBY C. TICZON

