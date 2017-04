ISA-ISANG inaabot nina Caloocan City P/S Supt. Chito Bersaluna, Caloocan City Mayor Oscar Malapitan, Rev. Pablo Virglio David at iba pang mga panauhin ang Certificate of Completion sa mga nagsipagtapos ng Community Assisted Rehabilitation and Recovery Out-Patient Training System (CARROTS) na may temang ‘Ikaw, Ako, Tayo ang Simula ng Pagbabago’ na ginanap sa La Consolacion Colllege ng nasabing lungsod. JOJO RABULAN