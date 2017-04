Napaka-pleasant at halatang may breeding!

KUNG bibigyan ng title si Matteto Guidecelli swak sa kanya ang Mr. Nice Guy, Inside and Out.

Hitsura pa lang kasi ay napaka-pleasant na habang kita naman sa kilos niya ang magandang breeding.

No wonder a lot of fans are wishing na siya na talaga ang Mr. Right para sa Popstar Princess na si Sarah Geronimo.

Sa grand presscon ng latest movie nina Daniel Padilla t Kathryn Bernardo titled “Can’t Help Falling In Love” kung saan main support si Matteo, inulan siya ng tanong tungkol sa “nalalapit” daw na kasal nila ni Sarah.

Nag-trending kasi ang video kung saan sinabi niya na malapit na ang kasal nila ni Sarah.

“Ah, well, if things happen, they will happen. I dunno when,” in full-smile na pahayag no Matteo.

Nag-follow-up question naman kami kay Matteo kung may plano na ba sila ni Sarah na mag-settle down.

“Basta malaman ninyo na lang ‘yan. Malalaman ninyo lang kapag malapit na ang araw na ‘yun. Ah, we’ll see, we’ll see,” sabi pa ni Matteo.

Hindi pa raw niya masabi ‘yung exact time but he confirmed to us na mga three to five years from now.

Anyway, ang “Can’t Help Falling In Love” ay isang lighthearted and heartwarming romance na naka-sentro sa karakter ni Kathryn na isang high-strung career woman na engaged sa kanyang longtime boyfriend.

Pero magugulo ang planado niyang buhay sa pagdiskubre niya niya na kasal nap ala siya sa isang ‘di niya kilalang lalaki sa katauhan ng happy-go-lucky trip leader na gagampanan ni Daniel.

Mapanonood ang “Can’t Help Falling In Love” simula sa April 15 in theaters nationwide..

—oooOooo—

Standout among the 19 handsome young men ng sensational group na Hashtags ng “It’s Showtime” ang 6-feet tall na si Wilbert Ross. Gifted din si Wilbert hindi lang ng height kundi ng magandnag boses.

Wilbert’s artist manager, Philip Rojas from Asian Artists Agency, thinks of it as his strength. He sings in the mold of Ariel Rivera and the other singers who are very emotional with their singing.

Isa rin sa advantage ni Wilbert among his co-Hashtags member ay ang ability niya to compose songs. Anytime soon ay magagamit ni Wilbert ang talent niya sa paggawa ng kanta dahil may plano na para mag-record siya for his debut album.

Napasama si Wilbert sa Hashtags after his remarkable performance sa Pinoy Boyband Superstar. Sumali rin siya sa Tawag ng Tanghalan sa “It’s Showtime.” His rendition of Lionel Ritchie’s “Hello” earned him several two-thumbs up from viewers and netizens.

Taga-Davao del Sur ang 19 years old na si Wilbert. For a couple of months, nag-stay siya sa bahay ng pinsan niya kung saan nakilala niya ang kanyang manager.

“Nag-decide kami ng Mama ko na makipagsapalaran sa Manila kahit maituturing na sumugal kami kasi wala naman kaming koneksiyon dito.”

Pahayag pa niya, “Malaking sacrifice sa akin na ipagpaliban ang full academic scholarship ko sa probinsya namin para ako ay maging isang engineer. Pero pakiramdam ko ito na ang opportunity for a career na gusto ko talaga. I have one shot at ito na iyon.”

Parang kwento sa pelilkula ang buhay ni Wilbert. Never pa niyang nakita ang Chinese father niya and he was bullied in school. Wilbert also felt that his efforts were not appreciated especially by people close to him. But things are coming up roses for this promising and hard-working talent.

For more info, please visit fb.com/asianartistsagency and / or call (02) 885-4765 or (02) 405-4423. SWAK NA SWAK/JULIE BONIFACIO

loading...