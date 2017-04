OWWA kinalampag sa PDOS

PINUNA ni ACT-OFW Party-list Rep. John Bertiz ang kawalan ng focus ng pre-departure orientation seminar o pre-employment orientation seminar sa maayos na plano ng isang OFW habang nagtatrabaho sa ibang bansa.

Ito aniya’y dahil sa maghapong PDOS o PEOS na halos dalawang oras lang natuturuan ang mga papaalis na OFW sa makatotohanang sitwasyon ng kanilang magiging trabaho sa ibang bansa.

Ang malaking oras aniya ay nauuwi sa pagbebenta ng mga real estate property, insurance at loan.

“Minsan sa maghapon, dalawang oras na lang naituturo. Karamihan nagbebenta ng real estate, loan, at insurance. Dapat ang focus ng pre-employment orientation seminar ay for you to have a strong plan na dapat within this period of years ay makabalik ako sa Pilipinas at maka-reintegrate na ako sa pamilya ko,” ani Bertiz.

Dapat aniyang baguhin na ng OWWA ang estilo sa PDOS at sa halip ay isama ang pamilya at ituro na rin ang sapat na kaalaman sa pagtitipid at pag-iimpok.

“Sa PDOS, dapat kasama ang pamilya. Obligasyon din ng gobyerno natin na turuan sila at bigyan ng financial literacy bago pa man umalis,” sinabi pa ni Bertiz.

Ang kongresista ay kabilang sa delegasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte nang dalawin nito ang Saudi, Arabia, Qatar at Bahrain kung saan mahigit sa 100 OFW ang kasama nilang umuwi pabalik ng Pilipinas.

Ngunit ayon kay Bertiz, nauna nang napauwi ang may 6,000 OFW na nawalan ng trabaho sa ilalim lamang ng administrasyong Duterte.

“Nakapagpauwi na rin po ng mahigit sa 6,000 OFW mula sa Saudi Arabia sa ilalim lamang ng administrasyong ito kasi wala naman talagang nangyari noong nakaraang administrasyon. Ilang beses tayong halos lumuhod para lamang mapauwi itong mga nagbebenta ng dugo, namumulot ng basura para maibenta para sa kanilang pamilya.”

Bukod dito ay nakapagpalabas na rin aniya ang OWWA ng P500-milyon upang itulong sa kanila. MELIZA MALUNTAG

loading...