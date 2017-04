Oyo Sotto, walang bilib kay Sef Cadayona

SA pinakabagong episode ng Hay, Bahay! (April 30) , si Sef Cadayona ang makikigulo sa bahay Yaptinchay.

Gaganap siya bilang si Eugenio Henyo, presidente ng kumpanyang Negatronics kung saan gustong magtrabaho ni Yoyo (Oyo Sotto).

Sa interview, isasama ni Yoyo ang asawang si Batch (Kristine Hermosa) at hindi niya magugustuhan ang pakikitungo ni Eugenio sa asawa.

Kahit malaki ang sweldong naghihintay kay Yoyo, mawawala ang bilib niya kay Eugenio kaya hindi na niya itutuloy ang pag-apply.

Samantala, si Eugenio na mismo ang gustong kumuha kay Yoyo kaya pupunta ito sa bahay nila.

Matutuwa ang mga kasama niya sa bahay dahil sa galing ni Eugenio sa electronics.

Susubukan niyang baguhin ang isip ni Yoyo sa paglalagay ng Artificial Intelligence sa mga gamit sa bahay, at maaaliw ang lahat sa ginawa niyang iyon.

Mapapayag kaya ni Eugenio si Yoyo na magtrabaho sa kanya? Paano makapagdedesisyon si Yoyo para sa sarili kung buong bahay ay parang boto kay Eugenio? Subaybayan ang Hay, Bahay! sa bago nitong timeslot pagkatapos ng 24 Oras Weekend sa GMA!

Gil Cuerva, nahihirapan mag-concentrate dahil kay Jennylyn Mercado

Maraming eksena na ang nakunan ng baguhang si Gil Cuerva para sa My Love From The Star, at ayon sa ilang co-stars niya ay nakakasabay na siya sa mga beteranong aktor.

Sa isang panayam, sinabi ni Gil na malaking tulong ang mga advice na nakukuha niya sa mga matulungin niyang co-actor.

Pero si Jennylyn Mercado raw ang pinakamatindi niyang kalaban.

Dahil kasi sa effortless na pagganap ni Jen bilang Steffi ay hindi niya napipigilang tumawa.

Madalas daw siyang naa-out of character dahil sa galing magpatawa ni Jen.

Pero kahit nahihirapan ay unti-unti na ring natututunan ni Gil ang technique sa pagpigil ng tawa.

Mas lalo tuloy kaming na-excite sa mga eksena nilang dalawa dahil siguradong patok ang chemistry nila kung off-cam pa lang ay nagkakasundo na sila!

Thea Tolentino, todo ang suporta sa bagong proyekto ni Mikoy Morales

Nagtrending sa Twitter ang pinakabagong ganap sa career ni Mikoy Morales, ang second single niyang pinamagatang “Sana Naman.”

Dinagsa ng fans ang Twitter at pina-trend ang #SanaNaman kaya tuwang-tuwa ang Kapuso star. Hindi naman nagpahuli ang girlfriend niyang si Thea Tolentino rito at nag-tweet pa na “@MikoyMorales #SanaNaman ilibre mo ako sa Yabu” Syempre ay sumagot si Mikoy sa tweet at sinabing “Eh #SanaNaman di ka busy.”

Totoo naman dahil walang humpay rin ang pananabotahe ng karakter ni Thea na si Trish sa Destined To Be Yours. Busy ang dalaga sa pagpapahirap sa buhay ng karakter ni Maine Mendoza na si Sinag at ayaw niyang hayaan na mapunta si Benjie (Alden Richards) sa dalaga.

Marami rin ang bilib sa performance ni Thea dahil talagang effective siya bilang atribida sa serye. Nakakatuwa na parehong matagumpay ang love life at career nina Thea at Mikoy!

Chynna Ortaleza, kinatatakutan ng sariling anak

Naikwento ng Kapuso actress na si Chynna Ortaleza ang isang beses na nakita ng anak na si Stellar ang costume niya bilang Rashana ng Mulawin vs. Ravena.

Pagkauwi niya galing sa storycon nito ay nakabihis pa rin siya ng costume at sinalubong siya ng anak. Pero nang hindi niya makilala ang ina ay umiyak ito dahil sa takot.

Natatawa man siya ay nag-alala rin siya sa naramdaman ng anak.

Dagdag pa ni Chynna, nahihirapan daw siya tuwing mawawalay sa unica hija, at naisip na dalhin sa taping. Pero naisip niyang baka lalong matakot ang anak dahil sa mga makikitang costumes.

Ang Mulawin vs. Ravena ang unang proyekto ni Chynna matapos manganak, kaya kaabang-abang talaga ang pagbabalik niya sa telebisyon! PAPAK!/ABE PAULITE

