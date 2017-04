P. Duterte nanguna sa Time world’s most influential people

IBINUNYAG ng Malakanyang ang ‘sekreto’ ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte dahilan para manguna ito sa 2017 Time 100 list ng world’s most influential people.

Sinabi ni Presidential spokesperson Ernesto Abella na ang agarang pagtugon ni Pangulong Duterte sa mga pangangailangan ng mga mahihirap at common tao ang hinangaan sa kanya sa sambayanang Filipino at mg lider ng iba’t ibang bansa.

Ito aniya ang mga sekreto ng Pangulo na labis na minahal ng sambayanang filipino sa kanya.

“What makes President Rodrigo R. Duterte so admired by Filipinos and international leaders alike is his national agenda.. he has prioritized public interest first and foremost, especially the needs and aspirations of the poor and common people,” ani Usec. Abella.

May pagkakaiba man o wala, may paligsahan man o wala ay patuloy aniya ang pagiging hardworking government worker ni Pangulong Duterte at tapat na tapaglingkod sa sambayanang Filipino.

Sa positibong salita aniya ay may taglay na simpleng 3 puntos na agenda ang Pangulo at ito aniya ay ang “prosperity for all; restore trust in government; build a fair and equitable society”.

Sa kabuuan aniya ang tingin ng mga Filipino kay Pangulong Duterte ay may mabuting kaluluwa at isang lider na umaakto para sa ikabubuti ng lahat.

Sa ulat, sa artikulo ng TIME website ay lumalabas na nakakuha si Pangulong Duterte ng 5 porsiyentong kabuuan na ‘yes’ votes sa survey na nagtapos nitong Linggo ng gabi.

Naging sikat at kontrobersiyal ang pag-upo ni Pangulong Duterte dahil sa madugong kampanya nito laban sa illegal na gamot na umani ng kaliwa’t kanang pagbira mula sa kanyang mga kritiko lalo na sa human rights group at political leaders.

SAMANTALA, kabilang din sa nasabing listahan sina Canadian Prime Minister Justin Trudeau, Pope Francis, Bill Gates at Mark Zuckerberg na nakakuha lahat ng 3% ng total ‘yes’ votes.

Opisyal na ia-anunsyo ang TIME 100 list sa Abril 20. KRIS JOSE

