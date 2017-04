Pabahay na inagaw ng KADAMAY, ibinigay na ni Pang. Digong

PARA wala ng gulo, bugbugan at paluan ay ipinagkaloob na ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa mga miyembro ng urban poor group na Kalipunan ng Damayang Mahihirap o KADAMAY ang mga pabahay ng National Housing Authority sa Pandi at San Jose Del Monte, Bulacan na sapilitang inagawa at inokupa ng mga ito.

Sa naging talumpati ni Pangulong Duterte sa 120th Founding Anniversary of the Philippine Army HPA, Grandstand, Fort Andres Bonifacio sa Taguig City ay sinabi nito na masusi at seryoso niyang pinag-aralan ang nasabing usapin at napagdesisyunan niya na inatasan niya ang Government Service Insurance System (GSIS) na maghanap ng ibang lugar na pagtatayuan ng pabahay para sa mga pulis at sundalo.

Sa pagkakataon aniyang ito ay mas maganda, may tubig at may elektrisidad bago pa okupahin ng mga sundalo at pulis.

“I will ask you soldier and policemen bitawan na ninyo yan ibigay na lang natin sa kanila tutal mahirap sila but I promise you I’ll look for another land nearby or adjustment or maybe contiguous to the area there and gagawa ako ng mas maganda, may tubig na, at may electric na pagpasok ninyo,” ayon kay Pangulong Duterte.

Sinabi pa niya na ang mga inokupahang pabahay ng KADAMAY ay hindi naitayo sa ilalim ng kanyang liderato kundi sa nakaraang administrasyon.

“It would be maraming dynamics diyan walang tubig wala ano kulang di maganda pagkakagawa those were not during my time I have asked the nat’l housing authority to look for a suitable land, papalitan ko na lang yan on equal numbers,” anito.

NAKIUSAP ang Pangulong Duterte sa mga pulis at sundalo na huwag nang guluhin ang mga miyembro ng KADAMAY na walang takot na inokupa ang pabahay sa Pandi at San Jose Del Monte, Bulacan dahil lumalaban ang mga ito.

Ang tanging kasalanan lamang ng mga ito aniya ay ang mahirap sila. “Di sila kagaya natin so bigyan ko kayo ng mas maganda mas konting mahal mas komportable at mas malaki,” lahad nito.

ANG PAKIUSAP naman nito sa KADAMAY ay huwag paalisin ang mga sundalo at pulis na nauna nang tumira sa nasabing lugar dahil ililipat din naman niya ang mga ito sa mas maganda pa sa inagaw ng mga ito.

“Nakikiusap sa inyo let us not wage a fight against our own people, tutal mahirap lang yang sila intindihin na lang ninyo I’ll build another housing project for you soonest and I intend to complete it by December kayong mga awardees, in the fullness of god’s time maybe by December pipilitin ko talaga matapos. Dun na lang kayo huwag na kayo makipag away wala ring kwenta tapos ang pulis kayo may baril you know something could go awfully wrong. KRIS JOSE

loading...