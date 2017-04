Pacquiao magsasanay muna sa GenSan

PAGKATAPOS ng promotional tour sa April 24 sa Brisbane, Australia, mag-uumpisa ng pagsasanay ang Pinoy ring icon Senator Manny Pacquiao sa General Santos City.

Sinabi ng kapatid nitong si Kagawad Bobby Pacquiao na kailangang paghandaang maigi ang laban ng kanyang kay Australian boxer na si Jeff Horn.

Ani Bobby, kahit na underdog si Horn ay hindi dapat maging kumpiyansa si Manny sapagkat alam ng lahat na nangangarap din itong talunin ang Pinoy ring icon.

Dagdag pa ng General Santos City councilor, nararapat lamang na ipagdasal si Sen. Manny upang walang maging hadlang sa kanyang gagawing training at muling pagsabak sa ring.

Ang Pacquiao-Horn fight ay nakatakdang gawin sa Hulyo 2, 2017 sa Suncorp Stadium, Brisbane, Queensland, Australia para sa WBO welterweight title.

Si Horn ay may 16 panalo, wala pang talo at isang draw, habang ang fighting senator ay may 59 wins, anim na talo, dalawang draw at 38 knockouts. BOBBY TICZON

