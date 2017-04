Pag-decriminalize sa droga: Digong tinawanan si Robredo

PINAGTAWANAN lang ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang di umano’y panukala ni Vice-President Leni Robredo na i-decriminalize ang paggamit ng illegal na droga.

Biglang naaala ni Pangulong Duterte ang isang bansa na miyembro ng European Union (EU) na nagpanukala rin ng kahalintulad ng kay Robredo.

“Pareho ‘yan ng UE? Ay EU. Ayoko ng EU. Alam mo… ‘Pag magalit kasi ako, ganoon. Ano ‘yan eh, ang suggestion nila magtayo ako ng mga clinic dito sa Maynila tapos ako na ang mag-suplay ng shabu, cocaine. Si Robredo naman uy,” ani Pangulong Duterte.

Nauna rito, mariing itinanggi ni Robredo ang maling pananaw ng kanyang mga kritiko na iminungkahi niyang “ilibre” sa kaso ang mga drug addict.

Para kay Robredo, binaliktad ng kanyang mga kritiko ang ideya niya na pag-aralan ang karanasan ng ibang bansa sa kampanya sa iligal na droga.

“Iyong tumitira kasi sa proposal tingin ko headline lang iyong binasa, hindi binasa iyong balita. Kasi iyong balita hindi tayo nag-pro-propose na i-decriminalize. Iyong proposal natin pag-aralan iyong iba’t-ibang best practices sa buong mundo,” ani Robredo.

Pero sa kabila ng maling pang-unawa ng kanyang mga kritiko, sinabi ni Robredo na, “I’m not offended. Sanay na’ko sa kanila at headline lang ng article ang binasa nila at hindi buong kwento,” sagot ng Bise Presidente sa Twitter post ni Philippine envoy to the United Nations Teodoro ‘Teddy’ Locsin na, “this woman is a real idiot” at sa komento ng Volunteers Against Crime and Corruption (VACC) na, “she’s insane.” KRIS JOSE

