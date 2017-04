PAGLILINIS SA BACLARAN NINGAS-COGON LAMANG

HINDI kaya ningas-cogon lamang ang paglilinis sa Baclaran, lalo na sa kalsadang nakaharap sa Manila Bay at daanan ng pa-Manila at pa-Kabite?

Sa ngayon, napakaluwag na ang Baclaran at nawala na ang mga vendor at pasaway na mga pampasaherong sasakyan na ginagawang illegal terminal ang kalsada.

Kung may mga vendor man, nakapwesto na sila sa dikit ng pader at hindi katulad noong sakop nila ang buong kalsada hanggang sa masiraan ng ulo ang mga motorista sa bigat ng trapiko sa lugar.

Lalo na kung araw ng simba sa Miyerkules. Pero hindi na lang tuwing Miyerkules ang kalbaryo sa trapik dito kundi naging araw-araw na.

Ang siyam na lane dito ay nagiging 1-2 lamang dahil sa hindi maintindihang pagma-manage rito ng mga namumuno sa lugar mula sa barangay hanggang sa city hall, lalo na ang sa Parañaque.

Kasama rin sa naging inutil sa pagma-manage sa lugar ang mga pulis, traffic enforcer, barangay tanod at taong-MMDA.

Pati ang Diyos na nga ay isinusumpa ng iba, lalo na ang iba na may kinikilalang Diyos.

Sa ibang salita, pinagbibintangan, halimbawa ng mga Iglesia ni Kristo, Saksi, Sabatista at iba pa na ang Diyos ng mga Katoliko ang nagpapatrapik sa lugar.

Habang tinitipa natin ito, may nagbulong sa atin na hindi usapin ng mismanagement ang nagaganap sa Baclaran kundi purong korapsyon at pandarambong.

Milyones pala ang koleksyong iligal sa lugar gaya ng mula sa mga illegal vendor at illegal terminal.

Iba pa ang mga may alaga sa mga mandurukot, holdaper at mandurugas sa mga paraphernalia sa simbahan at nagpapalaganap ng droga.

At ang masakit, maraming sangkot na opisyal ng gobyerno sa korapsyon, pandarambong at krimen sa lugar.

Ngayon ay biglang nawalan ng iligal na kita ang mga ito?

Back to topic tayo, malapit na kasing ganapin sa Manila, Pasay at Makati ang ASEAN meeting.

Hindi kaya nililinis lang ang Baclaran dahil dito na nagiging sore eyes sa mga dayuhan? Kaya sila inaalis pansamantala?

At pagkawala ng ASEAN Summit ay balik ligata sa trapik at kailigalan na naman mga korap, mandarambong at kriminal sa lugar? PAKUROT/LEA BOTONES

