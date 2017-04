Panay ang sorry sa nagawang kasalanan!

SINO ang mag-aakalang hiwalay na sila Pia at Marlon?

Sa latest Instagram post ng Fil-Swiss racecar driver Marlon Stockinger, makikitang kasama nito ang gf na si 2015 Miss Universe Pia Wurtzback.

Marahil ay nais nitong i-proved na sila pa rin ngayon pagkatapos lumabas sa social media ang rebelasyon ng ex ni Marlon na siya ang ama sa kanyang dalawang twins.

Also, through his Instagram story that he and his girlfriend (Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach ) are unfazed by issues hounding their relationship.

‘Ika nga’y action speaks louder than words, kahit pa weeks ago, the couple reportedly unfollowed each other on social media but it seems all is well according to this photo. 040417Marlon_POTD.jpg

Tila dedma si Marlon sa pasabog ng kanyang ex-girlfriend, Kit Barraquias, na siya ang biological father of her 7-year old twins.

Sa ngayo’y wala pang reaction si Marlon ang bf ni Pia.

—@@@—

Habang pinapanood ng madlang pipol si Angel Locsin sa programang “It’s Showtime”, hindi nakitaan ng lungkot ang aktres kahit sariwa pa ang anunsyo ng Kapamilya management na hindi na niya magagampanan ang iconic role na Darna dahil sa kanyang health condition.

Masaya naman si Angel dahil ilang projects ang ipinalit sa kanya sa nawalang Pinay super hero project. In fact, kanya nang inanunsiyo na siya’y mag-uumpisa nang magteyping sa seryeng pinagbibidahan nina Kathryn Bernardo at Daniel Padilla, ang “La Luna Sangre” and soon, Angel starts shooting for a movie kasama naman si James Reid.

Ang “La Luna Sangre” ay bale third installment mula sa action-fantasy ng seryeng “Imortal” na pinagbidahan nina Angel at John Lloyd Cruz, ilang taon na ang nakakaraan.

Sa panayam kay Angel, “Yes, excited kasi pinipili ko rin naman ang mga proyekto ko and nami-miss ko rin naman ang pag-arte so okay naman. Kung ano ang ibigay na blessings sa akin, I’m always excited.”

Plantsado na raw ang paglabas nila ni John Lloyd sa La Luna Sangre .

“La Luna Sangre? Yes, nag-usap na kami tungkol diyan and kaming dalawa ni John Lloyd. Excited ‘cause di ko pa sila (KathNiel) nakatatrabaho, ngayon pa lang.”

Bihira nga raw ang pagkakataong makasama siya sa mga sikat na loveteam gaya ng KathNiel, na mga box office stars.

“’Yun nga, parang wala din ako masyadong chance na makasama sila because magkakahiwalay kami. Sana dito may time to bond,” sabi ng aktres.

Tungkol naman sa kanyang pagpo-proxy kay Vice Ganda sa It’s Showtime”, na kasalukuyang rumaraket sa US pa rin para sa ilang series ng Pusuan Mo Si Vice Ganda concert tour.

“Happy because madlang pipol naman they have always been very warm sa pag-welcome sa akin,” at aniya’y ‘suki’ na siya ng “It’s Showtime”.

“Saka nandiyan naman sila Anne [Curtis], sila Vhong [Navarro], mga kaibigan ko, so exciting.”

May mensahe si Angel sa kanyang mga masugid na fans na okay na siya at sinusunod naman nito ang payo ng kanyang mga doktor not to take on strenuous activities na makakapekto sa kanyang kalagayan.

“Yes, I’m okay. Ang iniisip kasi ng iba di ako makagagawa ng movements. Kaya naman, kaya naman. May limit lang talaga,” pagtatapos ni Angel.

—@@@—

Pagkaraang manahimik ng ilang linggo pagkatapos lumabas sa social media ang kanyang video scandal nagpaunlak na rin ng panayam si Kiefer Ravena, star player ng Alab Pilipinas at produkto ng Ateneo basketball team.

Sa kanyang panayam sa ABS-CBN news, agad itong nag-sorry sa mga taong nasaktan at na-involve sa nangyari. “Gusto ko mag-apologize with what actually happened. I’m very, very sorry sa nangyari na sa pag-entertain ko, nauwi sa ganitong pangyayari.”

Bukod sa paghingi ng paumanhin sa kanyang family and friends, isang natatanging tao at mahal sa buhay ang sinentro ng kanyang paghingi ng paumanhin at pang-unawa, walang iba kundi ang kanyang gf na si Allysa Valdez, isang volleyball superstar.

Aniya, nagkausap na sila ng gf at humingi na ito ng “sorry”. “Nagso-sorry ako lalo na kay Alyssa. I have no excuse for what happened. I’m very, very sorry sa nangyari. Sa sobrang bait mong tao, hindi ka dapat nalalagay sa ganitong sitwasyon.”

Sa nangyaring eskandalo, umamin man o hindi si Kiefer bahala na ang taong humusga kung siya nga ba ang person behind the scandal.

“Siguro nandoon ako sa point na kung umamin man ako o hindi, I think it won’t affect whatever I say, di ba? I guess ‘yun na lang ‘yun. Parang for me, people already made up kung ano man ang tingin nila sa what happened. Ako, I understand whatever judgement they made about me,” malumanay nitong pahayag. Adore- Able! ADORE-ABLE!/ ADOR SALUTA

