Pangunguna ng pangulo sa Time, patunay ng kanyang dynamic leadership

ANG pangunguna ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Time Magazine’s poll ay patunay lamang ng kanyang patuloy na matatag na pamumuno sa Pilipinas.

“President Duterte is our biggest source of pride and inspiration after topping Time Magazine’s poll on the 100 most influential people in the world this year,” ani Quezon City Rep. Winston Castelo.

Giit pa nito, ang pagiging dynamic leader ng pangulo ay nakikita aniya ng mga nag-oobserba sa iba’t ibang panig ng mundo sa kabila ng patuloy na kritisismo ng mga dayuhan dahil sa kampanya nito laban sa droga.

Kasabay nito, hinikayat ni Surigao del Norte Rep. Robert Ace Barbers ang mga Pilipino na sa halip na batikusin ay suportahan na lamang ang malinaw na hangarin ni Pangulong Duterte sa magandang buhay para sa mga Pilipino.

Nararapat lamang aniya para sa pangulo ang nabanggit na pagkilala dahil sa pagsisikap nitong maiangat ang kabuhayan ng mga Pilipino.

Ayon naman kay Davao City Rep. Karlo Nograles, unti-unti na aniyang namamayani ang Dutertenomics dahil sa pagiging matatag ng bansa sa ilalim ng administrasyong Duterte.

Taliwas aniya ang pangunguna ng pangulo sa Time Magazaine sa batikos ng mga kritiko nito na ang bansa ay humihina dahil sa maling palakad ni Duterte. MELIZA MALUNTAG

