Pekeng balita matapos ang lindol tigilan na- Palasyo

UMAPELA ang Malakanyang sa publiko na tigilan ang pagpapakalat ng pekeng balita na magdudulot ng pagkabahala matapos ang malakas na pagyanig na tumama sa Metro Manila at ilang bahagi ng Luzon.

“Let us refrain from forwarding news from unverified sources that may cause undue alarm and panic,” ayon kay Presidential spokesperson Ernesto Abella

Nauna rito, idineklara at isinailalim sa state of calamity ang lalawigan ng Batangas matapos ang malakas na pagyanig na nagresulta ng pagkasira ng ilang imprastraktura.

“We ask our people, especially the residents of the province of Batangas, to remain vigilant and alert in light of last night’s earthquake,” ayon kay Usec. Abella.

Tinuran pa ni Usec. Abella na hindi na nakapag-predict ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs) hinggil sa kung ano ang susunod na mangyayari o kung may susunod pang lindol o volcanic eruptions matapos ang Magnitude 5.5 earthquake kamakalawa ng gabi. KRIS JOSE

