Pinagbawalang kumanta ng Pinoy songs sa sariling bansa!

SINUPALPAL ng GMA Senior Vice President for Entertainment TV na si Lilybeth G. Rasonable ang claim ni Suzette Something na flopey ang Alden Richards at Maine Mendoza teleserye.

“Destined To Be Yours’ average rating from pilot episode to present is higher than competition. Alden and Maine’s chemistry has become more and more evident as the story progresses and this makes the scenes more kilig than ever.

As producers, how can we not be happy with a winning show?” say ni Ms. Lilybeth.

But we beg to disagree.

With 10 point something at sa stature nina Maine at Alden ay masyadong mababa ang rating ng kanilang teleserye.

Hindi pang-primetime ang rating nila, ‘no!

At sa flopey comment naman ni Suzette ay ito naman ang sagot ni Ms. Lilybeth, “Her tweets are her personal opinions and not those of the Network. We will deal with her separately and privately.”

With that, lalong nainis ang bashers kay Suzette.

“We hope GMA mgmt will deal decisively & transparently w/ such wrongdoings to show that acts have repercussions. TY.”

“Gayahin nyo ang EB. They know how to hold their erring personnel accountable for their actions.”

“WALANG KWENTA PROPER AKSYON ANG KAILANGAN PRA KAY @SuziDoctolero IPAKAIN SA PIRANHA.”

“Pls tell Suzette if pagod/stress Na sya sa ENCA nya, mamahinga na kamo sya, mag aral uli Ng Writing 101 walang kwenta mga obra nya… & also tell her log out muna sa socmed, bitawan cp nya at huminga Ng malalim, ganyan Na di nya kaya I-apply Ang “think b4 U

click”campaign nyo,” suggestion naman ng isang fan kay Suzette.

***

Imagine this: pinagbawalan ang Spongecola vocalist na si Yael Yuzon na kumanta ng Pinoy song sa isang mall show.

We saw the video where Yael translated into Filipino the lyrics of his hit song Jeepney para lang matupad ang no-Pinoy-song policy ng nag-hire sa kanila for an event.

Bago pa siya magsimulang kumanta ay sinabi niya sa audience na pinagbawalan siyang magsalita at kumanta sa wikang Pilipino sa kanyang mall tour last April 18.

With that, Yael translated into English his song pronto.

Galit na galit naman ang netizens nang malaman ang sinapit ni Yael.

Imagine, pinagbawalan kang gamitin ang sariling wika sa sariling bansa.

“Hindi ata tama na nsa sarili ntng bansa eh pinagbabawal mgsalita ng Filipino.”

“Di nman dapat yata na pagbawalan ang mga Pilipino magsalita ng sariling atin sa sarili ntin bansa kung sa ibang bansa pa cguro maiintindihan pa.”

“Nasira ang kanta, nong kinanta sa English. Bobo nman ng management, kung gusto pala nila mga English song, sana d nila kinuha yong opm singer at composer kasi hindi lahat ng kanta pag sinalin sa ibang wika eh maganda sa pandinig!”

Isa palang launch ng isang cellular phone ang event na pinaglabasan ni Yael.

This is disturbing, ha? Dapat imbestigahan ang ganitong issue because it undermines our national language. UNCUT/ALEX BROSAS

