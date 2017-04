Rhian Ramos, enjoy sa pang-aaway kay Jennylyn Mercado

SI Rhian Ramos ang gaganap na number one rival ni Jennylyn Mercado sa My Love From The Star, at kitang-kita sa Kapuso actress na nag-e-enjoy siya sa pakikipag-away sa Ultimate Star.

Noong io-offer palang sa Kapuso actress ang role, nagkaroon ng second thought ang production people na baka hindi ito tanggapin ng aktres. Puro nga naman lead roles ang kanyang ginagampanan kaya medyo hesitant silang i-offer ang may katarayang role.

Pero ganon na lang ang pagkagulat nila nang walang hesitation na tinanggap ito ng aktres.

Ayon kay Rhian, katuwaan na nila ni Jen ang pag-aaway sa set at nagpapatalbugan sila kung sino ang mas mataray sa eksena.

Dahil sa madalas nilang pagbibiruan ay nabuo ang #TeamBessie na caption ni Rhian nang mag-post siya ng in-character picture nila ni Jen sa Instagram. Maging ang mga netizens ay excited na sa banggaan ng dalawa!

MGA MILLENIALS, TUMUTOK NANG HUSTO SA WOWOWIN!

Usong-uso sa kabataan ngayon ang pag-hugot ng feelings, kaya patok sa kanila at panalo sa ratings ang latest pakulo ng Wowowin kung saan naglaro ang mga sumisikat na Spoken Word Poets sa Willie of Fortune segment nito. Tinalbugan ng contestant nitong si Crystel Bars ang tatlong hosts na sina Donita Nose, Tekla at Amal na hindi nakasagot sa mga patikim niyang tula.

Sinubukan ng tatlong hosts na birahin ang contestant, pero hindi nila ito napantayan kaya aliw na aliw ang audience!

Maging si Willie Revillame ay napabilib sa talento ng kabataang Pinoy!

KIM DOMINGO, KABOGERA SA BANGAYAN SCENES NG D’ ORIGINALS

Hindi nagpapatalbog ang Kapuso actress na si Kim Domingo sa mga eksena niya sa D’ Originals. Pinatitikim niya ng bangis ang mga pinaghihinalaan niyang kabit ng asawa, na ginagampanan ni Archie Alemania.

Malditang may ipinaglalaban ang peg ni Kim, kaya effective siya sa mga manonood. First lead role ito ng bagong pantasya ng bayan kaya inaabangan talaga ang performance niya. Ayon sa isa niyang fan, ‘di hamak naman daw na mas maganda ito sa mga kabit na nang-aagaw ng mga asawa nila.

Nakaaaliw dahil invested na talaga ang mga manonood sa panghuhuli ng mga karakter nina LJ Reyes, Kim Domingo, at Jaclyn Jose sa mga other women ng kanilang asawa!

Suffice to say, talagang dinibdib ni Kim ang kanyang role kaya naman effect na effect ang final outcome.

