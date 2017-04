Robin Padilla for senator 2019

NGAYON pa lang, totoo palang marami na sa mga taga-showbiz ang naghahanda para sa pagpasok nila sa politika. May ilan kaming nababalitaan na sa local post muna susubok katulad ng pagiging barangay kagawad o barangay chairman (ang tawag kapag sa manila) o barangay kapitan (kapag naman sa gawing probinsiya manunungkulan). Hindi man na ito bago, pero mukhang paparami nga nang paparami lalo ang mga nagkaka-interes mag-shift from being a showbiz personality to public servant. May mga taga-showbiz na dati na nga at may ilan naman na umayaw na at bumalik sa mas naging first love nilang karera.

This early, heard naming isa si Robin Padilla sa nagkakainteres na rin at naghahanda na para sa pagtakbo niya bilang “Senator” sa year 2019 election. Malamang i-deny ito ni Robin pero ayon sa nagkwento sa amin ay may mga moves na ang kampo ni Binoe sa ngayon pa lang na paghahanda para sa bagong interest nito na maging public servant.

Ayon sa aking source e ilang pelikula at maging teleserye ang nakatakda nang gawin ng mister ni Mariel intended for his political ambition? At kumbaga e promotional move raw ito sa part ng aktor para kung dumating na ang takdang panahon ng kampanyahan ay mas may recall siya sa tao.

Nakaplano na rin daw ang paglilibot ni Robin sa iba’t-ibang parte ng bansa simula next year sa sandaling matapos nito ang ilang project na natanguan niya na ngang gagawin. Kung sabagay kapag national post ang target ng sinumang nag-aambisyong pasukin ang mundo ng pulitika e, kulang naman daw talaga ang dalawa o kahit tatlong taon pa na paghahanda para mas malakas ang tsansa na manalo. At iyan ay pag aaral na ayon mismo sa ilang political analyst, na dati pa naming naririnig during campaign up to election period. The more na mas maaga nga naman o mahaba ang preparasyon para sa pagtakbo mo e the more na mas malaki ang chance of winning.

Kaya hindi na kami magtataka kung ide-deny ito ni Robin Padilla sa ngayon, parang katulad lang din ng pagde deny ni (Star for all Season Ate Vi, now Batangas Congresswoman) Vilma Santos many years back ng kami rin ang makauna nagbalita na papasok siya sa politika na that time ay bilang mayor muna ng Batangas. At hindi nga kami nagkamali nuon sa aming scoop na dito rin namin sa Remate unang naisulat.

Super-deny noon si Queenstar Vi. Hanggang sa naging politician na nga siya. Vice Gov., Governor at ngayon ay Congresswoman na nga. So, hindi na rin much surprising if from being a congressman e tatakbo ring Senadora si Ate Vi come 2019 senatorial election hindi ba? At baka mangyaring magpalitan muna sila ng kanyang mister na si Senator Ralf dahil ito naman ang bababa sa local post sa kanilang Batangas digs. Hindi imposible, hindi ba? So going back kay Robin, expect na rin natin ang pagde-deny niya muna if ever. Wait na lang nating mabalitaang nag-enroll na rin si Binoe ng crash course sa UP. Well, lets wait and see po. HALU-HALO!/JUN CORTEZ

