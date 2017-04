Sangkot sa anomalya sa Nat’l Printing Office isasalang sa Lie Detector test- NBI

PINAG-AARALAN na ng National Bureau of Investigation (NBI) na isalang sa lie detector test ang lahat ng mga isinasangkot sa anomalya sa National Printing Office (NPO) kaugnay sa P74 milyong pisong pag-iimprenta ng mga document forms ng Social Security System (SSS).

Ayon kay NBI-Anti Fraud Division head, Atty. Irvin Garcia, gagamitin nila ang lahat ng paraan upang mahukay ang katotohanan sa likod ng sinasabing iregularidad.

Una nang tumugon sa subpoena ng NBI ang mga isinasangkot sa isyu na kinabibilangan ng big three printers na Best Forms Security Printer, na pag-aari ni Benjamin Yam; Tri-Print Work ni Ramil Tamayo at Metro Color Company ni Celso Viray.

Maging ang mga opisyal ng NPO sa pangunguna nina Officer in charge Francisco Vales at dating Bids and Awards Committee Chairman Sherwin Prose Castaneda.

Isinumite ng mga ito ang kani-kanilang mga dokumento na may kinalaman sa kontrata. Sinabi ni Garcia na ipatatawag din nila ang iba pang nasasangkot sa isyu kasama na ang mga dating miyembro ng NPO-BAC at mga opisyal ng SSS.

Tiniyak ng opisyal na agad nilang ihahain ang kaso sa mga lilitaw na may pananagutan sa transaksyon upang mapapanagot ang mga ito.

Ang kontrata ay una nang ini-award sa Western Visayas Printing Corporation na pag-aari ni Raymond Malapayo.

Ang naturang anomalya ay una nang inimbestigahan ng Presidential Communications Operations Office (PCOO) Legal Affairs alinsunod sa kautusan ni Secretary Martin Andanar.

Nagdesisyon naman si Undersecretary for Legal Affairs, Atty. Enrique Tandan III, na isang Mason member na i-refer ang isyu sa NBI para sa posibilidad ng paghahain ng kaso.

Dahil sa anomalya, nag-resign noong November 21, 2016 ang lahat ng miyembro ng Bids and Awards Committee sa pangunguna ni Castañeda. JOCELYN TABANGCURA

