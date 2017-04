Selebrasyon ng Araw ng Kagitingan pangungunahan ni P. Digong

KASABAY ng Palm Sunday o Araw ng Palaspas ay pangungunahan bukas, Abril 9 ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang 75th Araw ng Kagitingan sa Mt. Samal National Shrine Pilar, Bataan.

Ang tema nito ay ika-75 Taon, Parangal sa mga beterano tungo sa bayan na nararapat sa mga Pilipino, mga Pilipino na nararapat sa bayan.

Sisimulan ang aktibidades sa wreath laying (colonnade area) na sasaksihan nina Ambassador of Japan to the Philippines Kazuhide Ishikawa at Charge d’ Affaires of United States of America to the Philippines Michael S. Klecheski.

Nauna rito, sasalubungin muna si Pangulong Duterte ng full military honors na may 21-gun salute ng Philippine Army sa pangunguna ni AFP Chief of Staff General Eduardo Año bilang military host.

Sa kasaysayan ng Pilipinas, ginugunita tuwing Araw ng Kagitingan ang pagsuko ng may 75,000 Filipino at Amerikanong sundalo sa pamumuno ni Major General Edward King Jr. sa mga Hapon noong ika-9 ng Abril, 1942 matapos ang ilang araw na sagupaan.

Ang mga sumukong sundalo ay puwersahang isinama sa 97-kilometrong brutal na paglalakad mula Mariveles, Bataan hanggang Capas, Tarlac na tinawag na “death march” kung saan 10,000 sundalo ang namatay.

Samantala, inaasahan naman na magbibigay ng kanyang talumpati si Pangulong Duterte ukol sa nasabing okasyon. KRIS JOSE

