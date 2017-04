Short kasi kaya ‘di magandang tingnan!

WHY? It’s because ang teleserye ni Jennylyn ang sinsabing ipapalit sa flop teleserye nina Maine Mendoza at Alden Richards.

“Imbiyerna pala c puset kay meng kc gusto nya si Alden nging partner ni jen sa MLFTS. Pwes! ‘Yun ang ipa flop nmin pg pinalabas na,” tweet ng isang fan nina Maine at Alden.

Hindi ma-take ng AlDub fans na nasa chopping board na ang teleserye nina Maine at Alden kahit na inamin ng isang GMA-7 executive na next month na ito matsutsugi sa ere. Marami ang naniniwalang hindi ang bagong movie nina Alden at Maine ang dahilan kung bakit tsutsugihin na ang show ng dalawa kundi ang spaghetting pababa nang pababa na rating nito.

Dahil sa banta na ito ng isang AlDub fan na gagawin nilang flopey ang teleserye ni Jennylyn ay nag-react ang mga tao sa social media.

“Maraming Kdrama fans. Mga tanga ba mga ‘yan? Kahit tahimik fandom ni Jen. Palaban mga ‘yan. Ang yayabang! Akala mo naman may ratings ts nila.”

“True. Kahit Solid A susuporta sa MLFTS. Kahit na nanghihinayang kami. Hahaha like din namin si Jen. Yayabang nila!”

“Ang yabang! Akala mo naman mataas ratings ng teleserye nila. Hahahaha sa totoo lang garbage. Pasalamat kayo may nagtyatyaga na network.”

“SA LAHAT NG FANS NG ARTISTANG INAWAY NG ALDUB FANS LET’S ALL SUPPORT MLFTS. LETS SHOW THEM WE ARE MORE POWERFUL THAN THEIR STUPIDITY.”

Ang hirap kasi sa AlDub fans, palagi silang threaten. Bakit hindi na lang kasi nila aminin na flopey naman talaga ang teleserye ng kanilang idols. Mahirap bang gawin ‘yon?

***

As usual, may nude photo na naming ipinost si Ellen Adarna sa kanyang Instagram account.

Also, it didn’t fail to stir controversy sa social media. It caught the attention of those who look at her like a femme fatale and who see her as la primera cheapanga.

Some liked what they saw kahit na buong likod lang ang kanyang ipinakita. Others wailed na wala na sa lugar ang pinaggagagawa ni Ellen, that she is a bad influence to the youth.

There are those who felt that her body is fake, gawa ng siyensiya.

“Is that her real butt or retoke rin? Does Ellen really think she’s sexy? Hindi naman maganda ang body niya tignan. Short kasi. Getting naked doesn’t mean you are sexy agad.”

“Just because you’re short doesn’t mean you’re not sexy. Nakaka offend Ka baks ha.”

“Ang pagiging sexy nasa tao yan. Payat ka man o mataba. Matangkad man o payat. Kung mahal mo sarili mong katawan na pinagkaloob sayo at confident ka SEXY KA! SPREAD LOVE NOT HATE.”

“A new level of kacheapan naman talaga. At least ‘yung pag-pose niya sa magazines men had to buy those. Eto free na lang daw.”

Those were some of the comments about Ellen’s audacity to display in great abundance her nude body. UNCUT/ALEX BROSAS

