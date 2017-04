SINIGURO NI BISTEK ANG KALIGTASAN NG TAGA-QC

MAGSISIMULA na ang Semana Santa sa Abril 13, Huwebes Santo, at dito ay mahigpit na ipinag-utos ni Quezon City Mayor Herbert Bautista, ang kaligtasan ng mga mamamayan sa paggunita ng Mahal na Araw ngayong taon, kaya inatasan nito si QCPD Director Guillermo Eleazar, ang round the clock police visibility, partikular na ang mga bus terminal.

Mahigpit din ang direktiba ng Alkalde na bantayang mabuti at siguruhin na ligtas ang lahat ng terminal ng Metro Rail Transit at Light Railway Transit na maghahatid sa mga pasahero papunta sa mga bus terminal o sakayan papuntang probinsya upang masigurong ligtas sa anomang uri ng kriminalidad.

Nagpalagay din si Bautista kay QCPD Director Eleazar ng tama na bilang ng police assistance centers na maaring lapitan ng mga pasaherong bibiyahe sa probinsya at magsagawa rin ng 24/7 foot, mobile at motorcycle patrol.

Ayon nga kay Mayor Bistek, kung kinakailangang gamitin ng QCPD ang mga bagong sasakyan na ibinigay ng pamahalaang lungsod ay gamitin nila para mag-ikot sa mga lansangan lalo na sa mga lugar na nagsasagawa ng senakulo at pabasa.

Bukod sa round the clock na kautusan ng Alkalde sa QCPD ay pinaalalahanan din nito ang mga mamamayan na bagama’t mahigpit na magbabantay ang mga pulis sa lahat ng lansangan at pook tirahan ay mas mabuti rin na magkaroon ng pansariling seguridad ang mga may-ari ng tahanan upang masigurong hindi sila mabibiktima ng magnanakaw tulad ng salisi o akyat-bahay.

Inatasan din ni Mayor Bautista ang Department of Public Order and Safety na makipagtulungan sa QCPD para maging ligtas at maayos na paggunita ng Kwaresma.

Pangunahing layunin ni Bautista kung bakit kailangang makipagtulungan ang DPOS sa QCPD ay para maging maayos ang daloy ng trapiko, lalo na sa mga malalapit sa bus terminal kung saan daragsa ang mga pasaherong uuwi ng probinsya.

Pinaghahanda rin ang mga rescue team ng lungsod para makatulong sa pagresponde sa oras ng emergency lalo na sa narararanasang init ng panahon.

Bukod sa ating mga kapulisan, traffic enforcer, rescue team ay kailangan din dito ang tulong at pakikiisa ng ating mga barangay official para lalong masiguro ang katahimikan at kaayusan ngayong mahal na araw.

Tama ‘yan, Mayor Bistek, kailangang pakilusin lahat para masiguro ang kaligtasan ng mga residente ng Lungsod Quezon. LILY’S FILES/LILY REYES

loading...