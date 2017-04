STUDENT DISCOUNT SA SUMMER

NANAWAGAN kami bilang mga miyembro ng Lawyers for Commuters Safety and Protection na pabilisin ng Kongreso ang pagkakaroon ng mas malinaw na batas para sa pagbibigay ng student fare discount.

Isa sa pinakamahalaga at popular na isyu sa sektor ng transportasyon ang student fare discount lalo ngayong summer na walang pasok.

Marami ang nagtatanong kung iiral ba sa summer break ang discount.

Sa ngayon kasi, ayon sa LTFRB memorandum circular, entitled sa discount DURING SCHOOL DAYS ang pre-schoolers, elementary, high school, undergraduate college at kumukuha ng vocational course sa schools na accredited ng gobyerno who are CURRENTLY ENROLLED.

Kung pagbabatayan ang memo ng LTFRB, entitled sa discount ang student kung “currently enrolled” sa summer classes dahil nakapaloob sila sa ‘DURING SCHOOL DAYS.’

Pero bihirang-bihira ang pre-school o elementary, maski high school na masasabi natin na enrolled sa summer unless may make-up class ang mga student o ‘yung kumukuha ng remedial o umuulit ng subject.

‘Yung mga undergraduate sa college at vocational student ang marami na nagsa-summer.

Ito, sa tingin ko, ang kailangan malinawan para maiwasan ang hindi pagkakaunawaan sa lansangan ukol sa discount para sa estudyante.

Magugulat kayo kung gaano ka-importante ang isyung ito sa ating mga kababayan dahil lagi akong natatanong sa mga radio program ko.

‘Yung elementary ay hindi maaring mabigyan ng student discount dahil hindi naman “currently enrolled” ng summer classes. Pero ‘yung mga undergraduate sa college na may summer classes ay pwedeng maka-avail ng fare discount.

Marami rin sa kolehiyo na iba ang schedule ng school year at umaabot na ang semester hanggang buwan ng Mayo, lalo ‘yung mga trimestral ang system sa pinapasukan na unibersidad.

Linawin lang sana ang isyu ng pagbibigay ng discount sa summer para walang maging problema. At gusto ng LCSP na mabigyang-diin na dapat lahat ng public utility transport ay magbigay ng discount para sa mga estudyante dahil ang sabi ng Memo order ng LTFRB ay dapat magbigay ng discount ang “ALL PUBLIC UTILITY VEHICLES.” Kaya kasama rito ang mga jeep, bus, UV express, taxi at TNVS.

Sa ating mga estudyante, mainam na laging magdala ng school ID at proof of enrollment para iwas argumento. Sana nga ay mailinaw na ng Kongreso ito para maging ganap nang batas ang student fare discount. SIBOL/ATTY. ARIEL ENRILE-INTON

