Sylvia Sanchez, sobrang thankful sa seryeng The Greatest Love

LABIS ang pasasalamat ng premyadong aktres na si Sylvia Sanchez sa kanilang top rating na teleseryeng The Greatest Love.

Dito kasi siya hinangaan at kinapulutan ng aral ng mga manonood ang kuwento ng buhay ni Gloria (Sylvia) na nagpakita ng wagas na pagmamahal para sa mga anak at pagsasakripisyo upang mapanitiling buo ang kanyang pamilya.

Naging simbolo ang kanyang karakter ng katatagan at pinatunayang hindi mapapantayan ng kahit anoman ang pagmamahal ng isang ina, na lubos rin na nagpahanga sa mga manonood.

Naging daan din ang serye upang mamulat ang mga manonood sa sakit na Alzheimer’s disease at ang epekto nito sa pamilya.

Ngunit pinatunayan naman ni Gloria at ng mga anak na sina Amanda (Dimples Romana), Andrei (Matt Evans), Paeng (Aaron Villaflor), Lizelle (Andi Eigenmann), at ng apong si Z (Joshua Garcia) na kayang lampasan ang ganitong mga pagsubok, basta manatili ang pagmamahal at pag-asa sa puso ng bawat isa.

Ipinahayag ni Ms. ni Sylvia na binago ng TGL ang pagiging aktres niya.

Esplika ng batikang aktres, “Iba ang ginawa ng TGL sa buhay ko, sa career ko, for 27 years, ito ‘yung nag-angat sa akin. Ito ang nagpakita ng kakayahan ko bilang artista. Marami na akong naging projects, teleserye, movies, pero ito ‘yung pinaka.

“Sabi ko nga, ito ‘yung bonding ko sa mga apo ko and actually para malaman ninyo, umorder pa ako ng album ng wedding, as in totoong album na para akong ikinasal kay Peter (Nonie Buencamino), from day one hanggang ngayon naka-record ito sa akin. Gusto ko kompleto ako, gusto ko kapag marami na akong apo, nasa isang sofa na lang ako, ito ang ipagmamalaki ko.

“Ito ‘yung sasabihin ko sa mga apo ko na ito ‘yung pinakamagandang ginawa ko. Ito ‘yung kahit saang mundo ako pupunta, ito ang bitbit ko-The Greatest Love. Ito ang nagpakilala sa akin sa lahat ng tao, sa kakayahan ko bilang artista.”

Idinagdag pa niyang magkahalong lungkot at saya ang pakiramdam sa nalalapit na pagtatapos ng kauna-unahang TV series na kanyang pinagbidahan.

“Hindi ko malilimutan ang ipinaramdam sa aking pagmamahal at respeto bilang tao at artista ng mga manonood. Malungkot ako dahil maghihiwa-hiwalay na kami. Pero masaya rin ako, kasi matatapos ang teleserye ng maganda at gusto ng lahat.”

Nabanggit din ng award-winning aktres na hindi niya alam kung mayroon pang darating na project na hihigit pa sa ginawa niya sa The Greatest Love.

“Iyan ang hindi ko masabi. Kasi malala yung Gloria, tatak yung Gloria. Hopefully di ba? Pero bahala na ang Diyos, lagi naman na ako, alam mo yon? Yung kasunod kong project, hindi ko na alam, ipinagpapasa-Diyos ko na lang, kasi kumapit naman ako sa Kanya mula noon hanggang ngayon, di ba?

“Sino bang mag-aakala sa 27 years sa showbiz career ko, eto ngayon. Kung kailan 45 ako, di ba sinasabi ko nga kung kailan ako… dati ang sexy, bata, presko ako, pero supporting lang, alam mo yung ganoon? Pero ngayon, kung kailan ako tumanda, nag-45, biglang boom! Eto talaga, talagang pana-panahon lang. Alam mo yun? Iyong kapag sa iyo, sa iyo.”

Angel Locsin, excited nang makatrabaho ang KathNiel!

SPECIAL guest-host ngayon si Angel Locsin sa It’s Showtime. Habang rumaraket pa si Vice Ganda sa mga concerts sa abroad, si Angel muna ang nag-pinch-hit para kay Vice.

Ayon kay Angel, masaya siya sa naturang noontime show dahil sa madlang pipol at sa mga regular hosts nito na kaibigan niya.

Ipinahayag din ng aktres na excited na siyang magsimula ang pagtatrabaho nila sa La Luna Sangre na pagbibidahan nina Kathryn Bernardo at Daniel Padilla.

“Yes, excited kasi pinipili ko rin naman ang mga proyekto ko and nami-miss ko rin naman ang pag-art,e so okay naman. Kung ano ang ibigay na blessings sa akin, I’m always excited,” pahayag ni Angel.

Looking forward din daw si Angel sa special appearance nila ni John Llloyd Cruz sa La Luna Sangre. “Nag-usap na kami tungkol diyan and kaming dalawa ni John Lloyd, excited ‘cause di ko pa sila nakakatrabaho, ngayon pa lang,” wika pa niya patungkol kina KathNiel.

Nabanggit pa ni Angel na umaasa siyang magkakaroon ng panahon para maka-bonding ang dalawang young stars.

“Parang wala rin akong masyadong chance na makasama sila because magkahiwalay kami. Sana dito may time to bond.”

Muling siniguro rin ni Angel na okay lang siya kahit na nakatakdang sumabak na sa trabaho. Para raw sa mga nag-iisip na hindi siya makakagawa ng ilang action scenes, kaya niya naman daw ito. Ngunuit, limitado nga lang raw ang puwede niyang gawin. STYLE SHOWBIZ/NONIE V. NICASIO

