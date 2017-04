Syria binomba ng 50 Tomahawk cruise missiles ng US

WASHINGTON – Bilang ganti sa paggamit ng chemical weapon na ikinadamay ng mga sibilyang kabataan, nagpakawala agad ang Estados Unidos ng kanilang 50 Tomahawk cruise missiles sa Syrian air base.

Tinarget ng Amerika ang isang bayan na may malaking presensya ng mga rebelde na maraming inosente ang sinasabing nadamay.

Regular namang nagbibigay ng updates si Defense Sec. James Mattis kay US President Donald Trump kahit ito’y may mga nakahanay na pulong, kasama na ang pakikipag-usap kay Chinese President Xi Jin Ping.

Una rito, sinabi ni US Secretary of State Rex Tillerson na may mga binubuong plano ang Amerika para sa bansang Syria at sa umiiral na mga polisiya.

Ayon kay Trump, ang pagpatay sa mga inosente ang nagbunsod sa kanilang mabigat na aksyon.

“When you kill innocent children — innocent babies — babies — little babies with a chemical gas that is so lethal, people were shocked to hear what gas it was, that crosses many, many lines. Beyond a red line, many, many lines,” wika ni Trump. BOBBY TICZON

loading...