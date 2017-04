Trato ni Digong sa kababaihan, ipinagtanggol ng mga gov’t officials

SA kabila ng pambabatikos ng ilang grupo sa Pangulong Rodrigo Duterte dahil umano sa bastos nitong pananalita sa kababaihan ay nakuha pa rin siyang ipagtanggol ng mga babaeng opisyal ng pamahalaan.

Sa “Digong’s Day for Women” event na ginanap sa Malacañang, sinabi ni Assistant Communications Sec. Marie Banaag na dapat alalahanin ng mga tao na ang kanilang inihalal ay isang pangulo at hindi isang pari o santo.

Aniya, ang catcalling ay relative o nakadepende sa taong makakatanggap nito kung siya ay masasaktan o hindi.

Mas mahalaga naman kay Department of Justice (DoJ) Asec. Aimee Neri ang nagawa ni Duterte noong alkalde pa ito ng Davao.

Paliwanag niya, dahil sa labis na pagrespeto at pagmamahal ng pangulo sa mga kababaihan ay bumuo ito ng special counsel for violence against women and children at ang Davao lamang ang mayroon nito.

Para naman kay Department of Interior and Local Government (DILG) Usec. Emily Padilla, okey lang ang mga remarks ni Duterte pagdating sa extramarital affairs o pagkakaroon ng maraming girlfriend.

Depensa niya, hindi naman kasal ang Pangulo kaya’t hindi siya mapipigilan sa kanyang mga remarks sa extramarital affairs.

Ang Digong’s Day for Women ay dinaluhan ng daan-daang mga kababaihan kabilang na ang kanyang mga supporters noong nakaraang halalan. JOHNNY ARASGA

