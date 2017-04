Trump and Duterte muling nag-usap

MULING nagka-usap sina Pangulong Rodrigo Roa Duterte at US President Ronald Trump sa pamamagitan ng cellphone.

Si Pangulong Duterte ang tumawag kay Pres. Trump gamit ang cellphone ni Special Assistant to the President Christopher Lawrence “Bong” Tesoro Go matapos ang matagumpay na 30th ASEAN Summit.

Ani Presidential spokesperson Ernesto Abella, tangan ni Go ang cellphone habang nakikipag-usap si Pangulong Duterte kay Pres. Trump.

Naka-earphone ang Pangulo habang kausap nito ang US President.

Ayon kay Presidential spokesperson Ernesto Abella na napag-usapan nina Pangulong Duterte at Pres. Trump ang paghahayag ng pangako ng huli sa PH-US alliance at sa kanyang interest na mai-develop ang maayos at magandang working relationship kay Pangulong Duterte.

Binanggit din aniya ni Pres. Trump ang hangarin nito na makabisita sa Pilipinas sa Nobyembre para sa East-Asia Summit (EAS).

Ipinahayag din ni Pres. Trump kay Pangulong Duterte ang kanyang pang-unawa at pagpapahalaga sa pagharap ng Pangulo sa mga hamon sa kanyang liderato lalo na sa usapin ng ipinagbabawal na gamot.

Ang iba pa aniyang usapin na napag-usapan nina Pangulong Duterte at President Trump ay ang nalalapit na East-Asia Summit, regional geo-political concerns partikular na ang situwasyon ng North Korea.

Aniya, dapat tumigil ang Amerika at North Korea sa paglalaro ng aniya’y mapanganib na laruan.

Nangangamba ang Pangulo na kapag nagkaroon ng giyera ang Amerika at North Korea, ang unang babagsak ang East Asia.

Samantala, nabanggit din sa pag-uusap ng dalawang lider ang pag-imbita ni Pres. Trump kay Pangulong Duterte na bisitahin ang White House.

Matatandaang unang nagkausap sina Pangulong Duterte at Pres. Trump nang batiin ng huli ang una sa pagkapanalo nito sa nakaraang pampanguluhang halalan sa bansa. KRIS JOSE

