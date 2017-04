UN tutol sa death penalty

LUMIHAM muli ang United Nations (UN) kay Senate President Aquilino Pimentel III, bilang babala ng pagtutol sa napipintong pagbabalik ng death penalty sa Pilipinas.

Matatandaang ipinasa ito ng Kamara kamakailan.

Sa report, ipinahayag ni UN Human Rights Committee chair Yuji Iwasawa na nababahala sila sa pagpapasa sa nasabing bill.

Ayon sa Committee na kasalukuyang nagsasagawa ng sesyon sa Geneva, nakarating sa kanila ang impormasyong ipinasa ng House of Representatives ang death penalty para sa mga kasong may kinalaman sa droga sa Pilipinas.

Dahil dito, agad silang nanawagan sa Senado na ikonsidera ito dahil may obligasyon ang Pilipinas sa ilalim ng International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) at Second Option Protocol na nagbabawal sa pagpapataw ng parusang kamatayan.

Batay sa Article 6 ng ICCPR, na niratipika ng bansa noong 1986, maaari lamang ipatupad ang death penalty sa pinakaseryosong krimen.

Sinabi rin ni Iwasawa na sa nasabi ring artikulo ay nakasaad na kapag inalis na ang death penalty ay hindi na ito maaaring ibalik.

Inalis ng Pilipinas ang death penalty noong 2006 gamit ang Republic Act 9346, at sumang-ayon sa 2nd protocol noong 2007.

Noong December 2016, lumiham si UN human rights chief Zeid Ra’ad Al Hussein kay Pimentel at Speaker Pantaleon Alvarez, bilang paalala sa paglabag nila sa international law kung ipapasa ang nasabing bill.

Ayon kay Zeid, hindi pinapayagan ng international law ang alin mang bansang nagratipika o pumayag sa Second Optional Protocol na bawiin ang kanilang pagpayag. NENET VILLAFANIA

