US Embassy naglabas travel advisory

NAGLABAS ng travel advisory ang US Embassy sa Maynila para sa kanilang mga mamamayan na nasa Central Visayas, na mag-ingat sa pagtungo bunsod ng banta ng pangingidnap at pagdukot ng mga miyembro ng teroristang grupo.

Sa travel advisory ng embahada na inilabas kahapon at ipinaskil sa kanilang website, sinabi nito na may natanggap sila ng ‘unsubstantiated’ ngunit credible na impormasyon na ilang teroristang grupo ang posibleng mangidnap sa mga lalawigan ng Cebu at Bohol sa Central Visayas.

“US citizens are advised to carefully consider this information as you make your travel plans, and to review personal security plans, avoid large crowds and gatherings, and remain vigilant at all times,” bahagi ng travel advisory.

Kaugnay nito, pinaalalahanan rin ng embahada ang kanilang mga mamamayan sa “Worldwide Caution” na inisyu noong Marso 7, 2017, na nagsasaad sa banta ng terorismo at karahasan laban sa mga US citizens.

Anito, ang mga lugar at pangyayari na posibleng targetin ng mga terroristic attacks ay mga sporting events, sinehan, palengke, mass transportation systems, mga paliparan at iba pang public venues, na madalas puntahan ng maraming tao, gayundin ang mga nightclubs, shopping malls, mga bus at mga kilalang restaurant.

“US citizens should be mindful of the importance of taking preventative measures to ensure their safety and security while traveling and residing in the Philippines‎,” dagdag pa ng embahada. MACS BORJA

