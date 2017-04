US$950M ANG NAIUWI NI MAYOR DIGONG

SA ginawa ni Mayor Digong na pagtiyak sa kaligtasan at seguridad ng mga dayuhang negosyante, partikular mula sa Kingdom of Saudi Arabia (KSA), Bahrain at Qatar, hindi nagdalawang isip ang mga gobyerno at negosyanteng Arabo na magbuhos ng malalaking pondo para sa kalakalan at ibang postura ng kasunduan.

Alam ng mga Arabo ng tatlong bansa ang ginagawang paglilinis sa bansa ni Pangulong RODRIGO ROA DUTERTE.

Alam nila ang totoong nangyayari sa operasyon ng mga awtoridad laban sa iligal na droga at kriminal.

Sila mismo ang nagpahayag ng paghanga at pagsuporta kay Pangulong DUTERTE.

Patunay ang US$950-milyong magagamit sa agrikultura, edukasyon, kasanayan, at mga programang imprastraktura na magbibigay na hindi bababa sa 60-libong trabaho para sa mga Filipino!

Ang maganda pa, tiniyak ni KA DIGONG sa mga Arabo na bibigyan niya ng laya ang mga dayuhang negosyante na magmay-ari at kumontrol sa lupa na kailangan nila sa kabila ng pagbabawal ng 1987 Constitution.

30 years, plus 30 years at plus 30 years pa!

Hindi naman bawal ang kanyang tiniyak na seguridad sa mga negosyante upang matiyak ang kanilang negosyo.

Sino nga naman ang magnenegosyo na walang tiyak kung ang kinatatayuan mong lupa at biglang aangkinin?

Nakatutuwa hindi ba?

Sa kabila iyan ng mga pagpuna at kritisismo ng barkadahang dilawan, pati na ang simbahan, kung bakit lumabas ng bansa si Pangulong RODY sa panahon pa ng Semana Santa.

Unchristian nga ba?

Mga lintik na kritiko. Sila itong naglabasan din ng bansa at kongkretong pamamasyal at pagpupulong ang ginawa nila para buuin ang kontra-DIGONG na atake sa mga darating na araw.

Talagang todo ang paghahanda nila.

May naitulong o nagawa ba sila para sa bayan at mamamayan?

PUNYETA!!!

Kaya naman tinatawagan natin ang mga kababayan na maging handa tayong lahat anomang oras sa sandaling gumalaw na ang galamay ng magugulong politiko.

Wala silang hangad kasi kundi mapigilan ang napipinto nilang mga kaso na pwedeng tumagal habambuhay at sa kalaunan, ikakukulong nila.

Sa biyahe ni Mayor RODY, napauwi rin niya ang halos 300 OFWs na stranded sa 3 bansa at madaragdagan pa ito matapos bigyan ng absolute clemency ang mga dakilang OFW natin.

Masaya ang biyahe ni Pangulong DUTERTE.

Ipagbunyi ang kanyang tagumpay para sa bayan at lahat na FILIPINO!!! BALETODO/ED VERZOLA

loading...