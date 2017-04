Utol ni Celtics star Thomas, patay sa aksidente

NEW YORK – Nadisgrasya ang kapatid ni Boston Celtics star Isaiah Thomas na si Chyna Thomas sa isang road accident.

Ang pagpanaw ni Chyna ay kinumpirma mismo ng pamunuan ng Celtics sabay paabot ng kanilang pakikidalamhati kay Thomas at pamilya nito.

“We are terribly saddened by the tragic loss of Chyna Thomas. The thoughts and prayers of the entire Celtics organization are with Isaiah and his family,” bahagi ng statement ng koponan.

Sa pagsisiyasat ng Washington State Patrol, binawian ng buhay si Chyna, matapos sumalpok ang minamaneho nitong kotse sa barrier at sa isang poste.

Namatay noon din ang 22-anyos na dalaga. BOBBY TICZON

