Wesley So bagong U.S. chess champion

SI super grandmaster Wesley So ang bagong US chess champion.

Ito’y makaraang talunin niya sa dalawang game na tie breaker ang dating U.S. champion na si GM Alexander Onischuk (2667) na ginanap sa Chess Club and Scholastic Center of Saint Louis sa Missouri, USA.

Dahil dito, napagwagian ni So (2822) ang cash prize na katumbas ng P2.5-million.

Sa unang ng playoff game kaninang madaling-araw, hindi pinaporma ni Wesley ang Ukranian born na si Onischuk sa loob ng 71 moves kung saan ginamit niya sa panalo ang “rare variation” ng English opening.

Ang 41-anyos na si Onischuck na kilala ring magaling sa opening theories ay King’s Indian Attack naman ang pinakilos para tangkaing makabawi sa pamamagitan ng kanyang puting piyesa.

Pero nakaisip pa rin ng magandang kombinasyon at depensa si So sa huli hanggang sa magtapos ang laro sa 60th sa pamamagitan ng repitition of moves ni Wesley para mauwi sa draw bilang hudyat ng panalo ng Pinoy.

Muling pinatunayan ni So sa kanyang 1.5-0.5 score sa playoffs ang pagiging “fastest thinker” at maaayos na diskarte sa mga kalkulasyon.

Una rito, ang ang world’s number 2 na si So ang heavy favorite na magkampeon.

Ang 2017 U.S. Championship ay sinalihan ng 12-players kung saan sumabak sa round-robin tournament na kinatatampukan ng strongest players ngayon sa Amerika.

Ang 23-anyos na si Wesley ay ipinanganak sa Bacoor, Cavite.

Dati siyang Philippine chess champion noong 2010 at 2011 at naging malaking kontrobersiya noon ang iringan niya sa ilang local chess officials.

Sa ngayon, naglalaro na si Wesley sa ilalim ng bandila ng Amerika.

Kung maaalala bago pa man ang US Chess Championships, naging kampeon din si So sa torneyo sa Prochess, Sinquefield Cup, London Chess Classic, Grand Chess tour, Tata Steel championship nitong nakalipas na Enero at nakasungkit ng gold medal sa World Chess Olympiad noong nakaraang taon.

Mula pa noong buwan ng Hulyo nang nakalipas na taon ay hindi pa nakakaranas ng pagkatalo sa isang laro si So.

Bago naganap ang tie-breaker narito ang rankings after 11 rounds:

1. GM So, Wesley (2822), 7

2. GM Onischuk, Alexander (2667), 7

3. GM Caruana, Fabiano (2817), 6.5

4. GM Nakamura, Hikaru (2793), 6.5

5. GM Akobian, Varuzhan (2645), 6.5

6. GM Zherebukh, Yaroslav (2605), 5.5

7. GM Shankland, Samuel L (2666), 5

8. GM Kamsky, Gata (2659), 5

9. GM Naroditsky, Daniel (2646), 5

10. GM Robson, Ray (2668), 4.5

11. GM Xiong, Jeffery (2674), 4

12. GM Shabalov, Alexander (2556), 3.5. BOBBY TICZON

loading...