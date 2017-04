Winwyn umatras sa Binibini!

IPINAGTAPAT ni Winwyn Marquez na gusto niyang sumali talaga uli sa Bb. Pilipinas Pageant pero natakot siyang sa kontratang pinirmahan sa GMA 7.

Pinili niya kasing mapasama sa isang serye sa Kapuso at magkakaroon raw ng problema oras na sumali siya sa isang beauty contest. “To be honest, I really wanted to join Binibining Pilipinas, but I have to fulfill my contract with GMA.

“Kailangan ko munang tapusin yung obligasyon ko before I do something else. Thankful naman ako kasi maganda ‘yung binigay sa akin ng GMA, “ nakangiting say ni Winwyn.

Sumali si Winwyn sa Bb. Pilipinas noong 2015 kung saan naging ka-batch nga niya si Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach. Ginamit niya ang tunay na pangalan na Teresita Marquez.

Hindi pinalad si Winwyn manalo pero nakaabot naman siya sa Top 15 at nanalo rin ng tatlong special awards.

Twenty four-years old na si Winwyn that time, kaya may isang taon pa siya pwedeng sumali sa Bb. Pilipinas.

Twenty five-years old na si Pia nang manalo sa Bb. Pilipinas at Miss Universe. Kaya may isang taon pa ang anak ni Alma Moreno kay Joey Marquez para matupad ang hangarin sumali uli sa nasabing beauty pageant.

Sabi nga ng untie ni Winwyn na si Melanie Marquez, “may karapatan ang pamangkin ko sumali at manalo sa isang beauty contest, tulad ng Bb. Pilipinas.”

***

Nag-react ang mga Pinoy fans ng Korean actor na si Lee Min Ho sa pagpasok nito sa military service na magsisimula ang training sa May 12, 2017 sa Gangnam, South Korea.

Sa ayaw at gusto kasi ng mga lalaking Koreano, mandatory sa kanila ang magpalista sa military service na magtatagal ng dalawang taon ang training.

So, dalawang taon ding mawawala sa limelight ang Korean actor na kahit hindi gaanong sikat sa Korea ay paborito ng mga Pinoy fans at maging ng mga sikat nating actress tulad ni Anne Curtiz na cute na cute kay Lee Min Ho.

Sabi nga ng mga Pinay fans para sa Korean actor na malulungkot at mami-miss nila ang actor. Bilin pa ng mga ito na mag-ingat ang kanilang bebe, lover, papa, asawa at kung anu-ano pang tawag nila sa iniilusyon nilang si Lee Min Ho.

May nagbiro pang fans na susugod daw sila sa military camp sa Gangnam, South Korean dahil ‘di raw nila kakayanin mawala ang sikat na Korean drama sa telebisyon.

Ito pa, wish ng mga fans na sa pagbabalik daw ni Lee Min Ho sa Pilipinas ay igawa ito ng project ng Kapamilya Network para itambal kay Liza Soberano.

Well, kapag nangyari ito ay baka magselos si Enrique Gil dahil di nakagugulat kung mahulog ang loob ng Korean actor sa ating may pinakamagandang mukha sa showbiz na si Liza Soberano.

***

Naku! Mabuti na lang at may bilin ang birthday celebrant na si Mayor Joseph Estrada na bigyan ang lahat ng imbitadong guest at press ng mga giveaways sa kanyang idinaos na party sa Manila Hotel.

Kung nagkataon na ipina-raffle ito para sa mga press ay siguradong hindi lahat ng imbitadong media ay mananalo dahil siguradong may makikialam sa gagawing pa-raffle.

Dito na papasok ang scam queen na makikialam para tanggalin ang mga pangalan ng mga press na hindi niya gusto at kagrupo.

‘Di ba mahal namin editor? (Dapat sa impaktang salabusab na ‘yan ay ipako sa krus at kalbuhin para magtanda! – Ed)

Anyway, happy birthday po Mayor Joseph Estrada at sana matapos na rin ang pagdurusa ng kaibigan at mahal din naming senator na si Jinggoy Estrada at senator Bong Revilla.

Ungkatin at pabuksan sana uli ni Pangulong Rodrigo Duterte ang ikinaso kina Bong, Jinggoy at Senator Enrile para magkaalaman na kung sinu-sino ang mga sangkot dito. TEKA MUNA/GERRY OCAMPO

