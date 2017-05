14 ‘convicted’ NPA members, palalayain

IPINAHAYAG ni Pangulong Duterte na ipinag-utos niyang palayain ang convicted’ CPP-NPA members’

Inanunsiyo ni Pangulong Rodrigo Duterte sa pagharap nito sa Filipino community sa Hong Kong na ipinag-utos na nito ang pagpapalaya sa 14 na miyembro ng Communist Party of the Philippines-New People’s Army (CPP-NPA) na nakapiit sa New Bilibid Prison (NBP).

Aniya, ang 14 na mga bilanggo ay mga convicted na miyembro ng makakaliwang grupo.

Ang pag-anunsiyo ng pangulo sa pagpapalaya sa mga miyembro ng NPA ay kasunod ng pagpapakilala niya sa mga lefties na miyembro ng kanyang gabinete kabilang sina Agrarian Reform Secretary Rafael Mariano at National Anti-Poverty Commission chair Secretary Liza Maza.

“I just released about 14 prisoners from Bilibid, iyong mga komunista na convicted na,” ani Duterte.

Pero kailangan pa umano ng Malacañang na mag-isyu ng detalye at pangalan ng mga rebeldeng napalaya na.

Sinabi ni CPP founder Jose Maria Sison na wala siyang alam sa pagpapalaya sa 14 na miyembro ng NPA.

Pero naniniwala si Sison na ang pagpapalaya sa mga NPA ay welcome development sa isinasagawang peace talks sa pagitan ng pamahalaan at National Democratic Front of the Philippines (NDFP). JOHNNY ARASGA

loading...