15 PERCENT US AID, EU AID WALA PANG 3%

NAPAKARAMING kritiko ng administrasyon ang todo-todo kung bumatikos kay Pangulong Rodrigo Duterte nang magpasya itong huwag nang tanggapin ang P13.85 bilyong tulong pinansyal ng European Union sa Pilipinas dahil sa mga kondisyon nito tulad ng pagkilala at paggalang ng administrasyong Duterte sa karapatang-pantao at pagpapatigl ng extrajudicial killings ng mga hindi kilalang tao sa mga pinaghihinalaang drug pusher.

Kumbinsido si Duterte na panghihimasok at pakikialam ito sa internal na usapin sa Pilipinas.

Ngunit, umani ito ng kritisismo sa kalaban ng pamahalaan at maging sa akademya.

Anila, sayang daw ang P13.85-bilyon.

Ayon sa Ibon Foundation, isang research group, wala pang 3% ang nasabing halaga sa kabuuang open development aid (AID).

Noong 2015 nga ay US$227-milyon ang tulong ng EU na 1.5 porsyento lamang ng ODA para sa 2015.

Taon-taon ang tulong pinansyal ng EU sa bansa na nakalaan sa Mindanao, ngunit hindi umuunlad at sumusulong ang Mindanao.

Napakaraming lalawigan sa Mindanao ang kasama sa listahan ng mga napakahihirap na lalawigan sa bansa, kabilang na ang mga nasasakop ng Autonomous Region of Muslim Mindanao.

Ayon sa Ibon, ang tulong pinansyal ng United States of America ay nasa 15% lang ng kabuuang ODA, ngunit sagad-sarin kung manghimasok, makiaalam, at diktahan ang pamahalaan ng Pilipinas.

Oo, bilyon-bilyon ding halaga ang naibibigay ng US sa bansa na siyang gamit nila upang manghimasok, makialam, at diktahan ang pamahalaan ng Pilipinas, ngunit umunlad at umangat ba ang buhay ng mga manggagawa, magsasaka, manggagawang-bukid, guro, pulis, sundalo, kawani ng pamahalaan, maralitang-tagalungsod, mamamahayag, litratista, at iba pa?

Kaya, marami ang nanghihinayang at bumabatikos sa desisyon ni Duterte ay dahil nasanay tayong tumanggap nang tumanggap ng tulong pinansyal sa ibang bansa, lalo na sa US, kapalit ang pakikialam at pandidikta nila sa pamahalaan.

Ang tanong: “Saan napupunta ang tulong pinansiyal ng ibang bansa sa atin?”

Kung inyong matatandaan, napakaraming pera ang bumuhos sa mga biktima ng superbagyong Yolanda na nanggaling sa ibang bansa, pero hanggang ngayon ay sandamukal pa rin ang problema ng mga biktima ng Yolanda.

Hindi pa rin natatapos ang problema nila mula nang mangyari ang Yolanda na pumatay ng halos 8,000 mamamayan.

CALOOCAN TUMAAS ANG KOLEKSYON SA BUWIS

ANG koleksyon ng buwis ng Pamahalaang Lungsod ng Caloocan ay umabot sa P1.2-bilyon nitong nakalipas na taon mula P797-milyon noong maupo bilang alkalde si dating Rep. Oscar Malapitan.

Ngayong unang kwarter ng 2017 ay umangat pa ang koleksyon ng buwis sa 25 porsyento, ayon kay Atty. Emmanuel Vergara, hepe ng Business Permits and Licensing Office (BPLO).

Naniniwala si Atty. Vergara ang patuloy na paglaki ng koleksyon ng buwis ay resulta ng malakas na tiwala ng mga negosyante kay Mayor Malapitan.

Aniya, nakikita ng mga negosyante at namumuhuan sa Caloocan na mabilis ang pag-unlad ngayon sa lungsod sa ilalim ng pamumuno ni Mayor Malapitan. BADILLA NGAYON/NELSON BADILLA

