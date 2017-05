3 karnaper, 2 riding-in-tandem utas sa shootout

TIGBAK ang tatlong karnaper at dalawang riding-in-tandem holdaper sa magkahiwalay na shootout sa pagitan ng mga operatiba ng Quezon City police sa naturang lungsod kagabi Mayo 18, 2017 (Huwebes).

Ayon kay Quezon City Police District (QCPD) Director, Police Chief Superintendent Guillermo Lorenzo T Eleazar ang isa sa napatay na suspek ay nakilalang si Jessie Tan,41 ng Brgy. Tandang Sora,QC at ang kanyang dalawang kasamahan na lalaking suspek na hindi pa nakikilala ay inilarawan na nasa 35 hangang 40 anyos, 5’2 ang taas, kayumanggi ang balat, katamtaman ang katawan, may tattoo ng agila sa kanyang likod at boxing gloves na tattoo sa dibdib, may suot na jacket at camouflage short, habang ibang suspek ay nasa pagitan ng 40 hanggang 45 taong gulang , 5’5 ang taas, kayumanggi ang balat, at may mga tattoo sa kanyang katawan, nakasuot ng itim na jacket, maong short pants at rubber shoes.

Ayon sa ulat ng Quezon City Police sumakay ng taxi ang tatlong suspek sa P-Four taxi (UWK-806) na minamaneho ng isang Allan ESta ng Kasiglaan Village, Brgy. San Jose Rodriguez, Rizal sa Katipunan Avenue at tinutukan ng baril ang biktima at puwersahang kinuha ang minamaneho nitong taxi dakong 10:00 ng kagabi at ibinaba ang driver ng taxi sa Matimpihin St., cor. V. Luna Avenue, Brgy. Pinayahan.

Agad humingi ng tulong ang driver sa mga nagpapatrulyang mobile pulis ng Kamuning Police station 10 at agad na itinawag ang insidente sa District Tactical Operation Center (DTOC) at inalarma ang ibang unit ng pulis.

Nabatid pa sa ulat na dakong 11:00 ng kagabi nakatanggap ng tawag ang DSOU Anti-carnapping Section sa isang telephone call mula sa concerned citizen na nagsasabi na isang puting taxi ang binabaklas ng tatlong lalaki sa lugar ng Neopolitan Business Park sa kahabaang ng Bellpass Rd., malapit sa cor. Mindanao Ave., Ext. Brgy., Greater Lagro.

Dalawang team ang pinadala ng DSOU sa pangunguna ni Police Chief Inspector Hector Ortencio at Police Senior Inspector Ernesto Santos sa lugar.

Agad namataan ng mga suspek ang mga papalapit na pulis sa lugar at pinaputukan ang mga pulis ng mga suspek, gumanti naman ng putok ang mga pulis na nagresulta ng pagkasawi ng mga suspek.

Samantala sa hiwalay na pangyayari habang ang team ni Senior Inspector Santos ay nakapuwesto sa IBP Road cor., Everlasting Street, Brgy. Payatas habang nagsasagawa ng monitoring at posibleng dragnet operation.

Nakabarilan ng kanilang grupo ang motorcycle riding-in-tandem holdaper suspek na sina Emery Bryan Flores, 37, ng Pilot Area, Brgy. Commonwealth at ang kanyang hindi pa kilalang kasama na may taas na 5’5, katamtaman ang katawan, kayumanggi ang balat ang may tattoo na mukha ng demonyo sa kaliwang balikat.

Ayon sa ulat dakong 12:00 ng madaling-araw kanina hinablot ng mga suspek ang bag na naglalaman ng cellphone, pera at personal na kagamitan ng biktimang isang 22-anyos na travel agent na si Jessabel Ranido habang pauwi sa kanilang bahay.

Nanlaban ang biktima subalit tinutukan siya ng baril ng mga suspek nakita ng mga pulis ang pangyayari kaya hinabol ng mga ito ang Suzuki Smash motorcycle ng mga suspek na for registration pa lamang ang plaka.

Nakorner ang mga suspek sa Kalinisan Ext. corner Masbate St., Brgy. Batasan subalit nagpaputok ang mga suspek subalit gumanti naman ng putok ang mga pulis na ikinasawi ng suspek na si Flores at kasama nito. SANTI CELARIO

loading...