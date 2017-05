Bulusan muling nag-alboroto

MULING nag-alboroto ang bulkang Bulusan matapos makapagtala ng anim (6) na pagyanig sa nakalipas na magdamag kaninang umaga Mayo 15, 2017 (Lunes).

Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs) namataan ang mahina at puting usok sa bunganga ng bulkan sa bahagi ng katimugan-silangan ng bulkan.

Nabatid sa Phivolcs na nakataas sa alert level 1 ang bulkang Bulusan at nananatili sa abnormal na kondisyon ang bulkan at nagbabanta sa pagsabog.

Pinaalalahanan ng Phivolcs ang local na pamahalaan at publiko na mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok sa 4-kilometer radius Permanent Danger Zone (PDZ) dahil sa banta ng pagsabog ng bulkan.

Nagbabala din ang Phivolcs sa mga piloto ng civil aviation authorities na iwasan magpalipad ng eroplano malapit sa bunganga ng bulkan dahil sa banta ng pagbuga ng abo sa sandaling sumabog ang bulkan.

Ayon pa sa Phivolcs pinaalalahanan din nito ang mga residente na naninirahan sa ilog malapit sa bulkang Bulusan na maging mapagmatyag sa banta ng pagragasa ng lahat sa sandaling bumuhos ang malakas na ulan.

Ang bulkang Bulasan ay itinuturing na aktibong bulkan dahil sa mga nakalipas na pag-alboroto nito. SANTI CELARIO

