Abaya, 6 iba pa, kinasuhan ng graft

SINAMPAHAN ng kasong graft sa Office of the Ombudsman si dating Transportation Sec. Joseph Emilio Abaya at anim na iba pa dahil sa mga “non-operational” na train coaches na binili sa China noong 2014.

Inihain ng mga grupong Anti-Trapo Movement, Liga ng Eksplosibong Pagbabago at United Filipino Consumers and Commuters ang reklamo laban kay Abaya at anim na iba pang opisyal dahil sa nasabing kasunduang nagkakahalaga ng P3.77-bilyon.

Tanging si MRT-3 officer-in-charge Deo Leo Manalo ang tanging kasalukuyang opisyal na kasama sa mga respondents sa reklamo dahil siya noon ang director for operations.

Ayon sa reklamo, ang 48 coaches ay hindi magamit dahil sa maraming depekto, kabilang na ang hindi pagkakaroon ng signaling system.

Giit ng mga nagsampa ng kaso, dapat managot ang mga kinasuhan dahil hindi nila pinansin ang mga technical deficiencies ng mga ito.

Kabilang sa iba pang mga kinasuhan ay sina dating Department of Transportation and Communications (DOTC) bids and awards committee chair Jose Perpetuo Lotilla, dating BAC secretariat overall head Catherine Jennifer Gonzales, dating BAC members na sina Rene Limcaoco at Julianito Bucayan, pati na ang dating project implementation team head na si Roman Buenafe. JOHNNY ARASGA

