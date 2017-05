Acquired ang mode of dressing dahil hindi naman rich nang ipanganak!

GRETCHEN BARRETTO was MIFFED when one fan reacted on her dress which she posted on her Instagram account.

“If you know your BRANDS WELL, you will know what this collection is. Lol if you check your brands again, you will now that your advice is…”

‘Yan ang mataray na reaction ni La Greta sa pananaray sa isang netizen who said, “too embellished and old looking. Sorry! Check Marni, Dolce e Gabanna, Roksanda, llincic and Erdem out.”

The basher was reacting to a floral dress which La Greta posted on her Instagram account.

“The commenter didnt realize that the dress is a D&G,” say ng isang fan ni La Greta.

We saw the dress and like the basher, we’re not impressed. Eh, ano naman kung D&G? hindi naman talaga kagandahan ang damit na bulaklakin ‘yon. Parang mas marami pang magagandang floral dress kaming nakita na hindi singmahal noon.

At saka, when you say D&G it doesn’t automatically say na magaganda lahat ng gawa nila, ‘no!

These ass-lickers of international designers ought to know na hindi lahat ng designs nang branded na damit ay impressive. Meron din naman silang chakang desings.

Ang please, while La Greta is a fashion plate, her taste in dressing is ACQUIRED and not innate because she wasn’t born RICH.

***

Sunshine Cruz defended her daughter Angelina Cruz when one netizen noticed na panay English ang salita niya during a TV guesting.

“Ask ko lang Pinoy naman kayo ba’t hindi nagtatagalog ang mga anak mo?” tanong ng isang netizen.

“She is exerting effort and learning,” sagot naman ni Sunshine.

This is kinda absurd since hindi naman natira sa US si Angelina, pero kung makapag-English ay ganoon na lang. Although hindi naman parang trying hard ang kanyang pag-i-English ay marami ang hindi makapaniwalang Inglesera ito.

“d ko gets. yeah English speaking siya since birth? eh nasa Pinas naman siya I’m sure may mga tagalog speaking siyang nakasasalamuha d natuto? Pinsan ko kasi laking states Hindi marunong magtagalog PERO marunong magIlokano,” said one guy.

“OA ng netizens ha!! Di lang naman siya ang ganyan sa Pilipinas porke ganyan siya nung nainterview ibabash na,” depensa naman ng isang fan.

“Oo nga! Oa niyo. Meron nga sa matagal sa showbiz na straight english kahit wrong grammar at walang sense ang sinabi, di niyo ibash? Harsh niyo sa bata!” say ng isa pang faney.

“Gets ko point ni Sunshine. Pero gets ko din yung sa netizen. Tanda ko sa interview niya dati, nag-aaral or fluent na ata sa chinese ang mga anak nya. Mapagbibigyan na sana yung english kasi ma-english na bansa tayo (although di pa rin excuse yun) pero yung papaturuan mo pa ng ibang language ang anak mo pero ang sariling languge ng nationality nyo ay di alam, medyo oa naman. Sa lahat ng bansa dito sa asia, tayo ang pinakawalang pagmamahal sa sarili nating wika,” one intelligent guy opined. UNCUT/ALEX BROSAS

