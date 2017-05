ADDA SUSPENDIHIN MUNA; ADDA ANG NAKADI-DISTRACT

PINASUSUSPINDE ng maraming senador ang pinaiiral nang Anti-Distracted Driving Act o Law dahil nakadi-distract umano ito sa maraming tsuper.

Nakaiistorbo dahil sa rami umano ng mga ipinagbabawal kahit na kailangan na kailangan ng isang tsuper.

MGA SAMPOL

Malapit na ang tag-ulan at kung tag-ulan na, grabe na lagi ang trapik.

Malapit na rin ang pasukan at kung pasukan na na milyon-milyong mag-aaral ang papasok sa eskwela at uuwi sa kanilang mga tahanan, grabe talag ang trapik.

Dahil sa trapik na dati-rati ay pang-isa o dalawang oras na, magdodoble o magtitriple ang trapik.

Dahil sa trapik at hindi gumagalaw ang mga sasakyan at kailangan mong tumawag sa iyong eskwela o magulang upang ipaalam ang iyong kalagayan, huhulihin ka?

O nasira na o naubusan na ng diesel o gasolina sa trapik ang iyong sasakyan at tumawag ka ng saklolo, huhulihin ka?

SAMPOL PA

Kapag gusto mo raw mag-text o tumawag, tumabi ka at doon mo isagawa ng iyong pagte-text o pagtawag.

Anak ng tokwa, napakarami ang mga kalsada sa Metro Manila ang ipinagbabawal ang paghinto kahit saan.

Titirahin ka ng obstruction o illegal parking diyan ng mga pulis o traffic enforcer.

O kung wala ang mga ito, titirahin ka ng No Contact Policy ng MMDA.

Isa pa, paano ka makatatabi kung naipit ka na sa trapik, lalo na kung dugtong-dugtong na ang mga sasakyan?

Paano ka tatabi na hindi mo malalabag ang yellow lane o linya ng mga bus at iba pang pampasaherong sasakyan?

Paano ka tatabi ‘pag nabakuran ka ng mga truck sa truck lane?

KARATULA

Pati mga karatula ng mga pampasaherong sasakyan ay ipagbabawal na rin umano.

Anak ng tokwa, paaano halimbawa ang mga bus na pare-parehong Monumento-Pasay round trip pero biyaheng ibabaw o ilalim sa Cubao halimbawa?

Paano ang mga jeepney na may karatulang Monumento-Pasay pero sa isang iglap ay maghihiwalay ang mga ruta ng mga ito na Taft Avenue at Mabini-Harrison?

DASH CAM AT ROSARYO

Bawal na rin umano ang mga rosaryo at dash cam.

Siyempre pa, sina Obispo ang umaangal sa pagbabawal sa rosaryo na karaniwang nakasabit sa mga rear view mirror.

Kahit maliit na rosaryo, bawal ba talaga? At ‘yung dash cam, ipagbabawal na rin daw kahit nakakabit sa rear view mirror?

Sa kabila nito, panay ang tulak ng mga opisyal ng gobyerno na may negosyo sa dash cam na paglalagyan umano lahat ang sasakyan ng dash cam.

Paano ang mga pampalamig sa dashboard na cover, lalo na sa mga walang tint ang harapan, bawal na rin?

Baka ipagbawal na rin maging ang mga wiper, huh!

Eh, paano rin ang mga radyo na gamit ng mga tsuper bilang gabay sa kanilang pagbibiyahe?

Alalahaning ang anunsyo sa radyo ukol sa mga trapik at paano umiwas sa mga ito ay mahalaga sa mga motorista.

MALAKING PERA

Kapag nanghuli nang nanghuli ang mga awtoridad sa lahat ng sa palagay nila ay bawal, malaking salapi sa anyo ng multa ang kikitain ng gobyerno.

Hindi kaya ito ang dahilan ng labis na pagbabawal sa anomang bagay na “nakahaharang umano” sa pagmamaneho?

Isa pa, sino ang may sabing hindi isa ito sa pagmumulan ng mga katakot-takot na korapsyon sa pamahalaan?

Anak ng tokwa, maremedyo ang mga korap na pulis at trapik enforcer sa pamemera.

Baka pati mga tungaw na naliligaw sa dashboard ay pagdiskitahan ng mga korap na ito?

‘Yun nga lang nabubura na isang letra sa mga marka gaya ng “total passenger” o numero ng LTO sa call o text at viber, eh, pinagkakakitaan ng mga korap na ito.

‘Yan pang total ban sa ADDA ang ‘di nila magawan ng paraan?

ILANG MUNGKAHI

Sabi ng ating Uzi, marami rin ang nakadi-distract mismo na gawa o gamit ng mga nasa gobyerno.

Sabi ng mga tsuper, nakasisilaw umano ang walang-tigil na paggalaw ng mga ilaw ng pulis, bumbero at ambulansya habang nauuna ang mga ito.

Ang lalaki rin umano ang mga nakadi-distract ding advertisement sa halos lahat ng lansangan.

At kung may piyesta o Pasko, anak ng tokwa, may mga pailaw sa mga traffic light na yellow, red at green hanggang sa hindi mo na malaman kung mag-go o stop o dahan-dahan o liliko o hindi sa kanyan o kaliwa.

Hindi rin ba pupwedeng ipagbawal ang mga ito?

KAISA SA SUSPENSYON

Kaisa tayo sa suspensyon ng ADDA.

Kailangan ang malawakan at matagalang kampanya at paglilinaw bago ang mga panghuhuli, pagpapamulta, kumpiskasyon ng mga lisensya at pagpapawalang-bisa sa mga prangkisa at pag-rebyu na rin mismo sa batas.

oOo

Anomang reklamo o puna ay maaaring iparating sa www.remate.ph o sa 09214303333. ULTIMATUM/BENNY ANTIPORDA

loading...