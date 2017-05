Ate Shawie nagdadalawang-isip umuwi ng Pinas

NASA US ngayon si Sharon Cuneta at kung wala marahil siyang obligasyon sa The Voice Teens Philippines ay hihintayin na lamang niya ang mga nakahilera niyang show sa Amerika para sa buwan ng Hunyo at Hulyo dahil nagdadalawang-isip pa siyang umuwi ng Pilipinas.

Sa June 16 ay nasa Chumash Casino Resort near Solvang & Sta. Barbara siya, June 17 sa Logan Auditorium, San Francisco, June 24 Alex Theatre, Los Angeles, July 8 sa Colden Theatre, New York at sa July 9 sa Moronggo, Palm Springs.

Totoo ba ang sabi-sabing mukhang nawawalan na raw nang gana sa kanyang programang hinahawakan ngayon si Ate Shawie dahil nasasapawan siya ng mas mga batang kapwa niya judge? Mas marami raw kasi ang nagpupuntang mga bata sa mga ito kumpara sa kanya.

Mas kitang super nag-enjoy si Sharon sa Your Face Sounds Familiar Kids dahil sa programang ito ay wala silang paramihan ng talent na matuturuan.

Dapat kahapon pa siya uuwi pero nagbago yata ang isip niya. “Was supposed to go home today. But nope. Am not. God bless you all!” sabi nito sa kanyang Facebook page.

Nagsimula raw ang disappointment ni Sharon nang umayaw si Gabby Concepcion sa muli nilang pagtatambal na gagawin sana ng Star Cinema.

Pero hindi rin naman masisisi ang mga bata kung si Sarah ang pipiliin nila dahil ito ang inabutan nilang sikat sa panahon nila. Si Bamboo bagama’t hindi na kabataan may mga awitin pa ring sikat ngayon na nasasakyan ng mga bata.

PATROL.PH, ILULUNSAD NG ABS-CBN NEWS

Nakatakdang ilunsad ng ABS-CBN News sa linggong ito ang Patrol.PH, isang Filipino language website para sa lumalaking bilang nga mga mamamayang nag-o-online.

Iba-iba ang putaheng alok ng Patrol.PH para sa mga Pilipino at sa kanilang pangangailangan para sa impormasyon sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ito ay sinadyang maging biswal, maraming mga retratong kaaya-aya, at nakasulat sa paraang madaling basahin at intindihin.

“Ito ang pinakahuli nating paraan ng pagpapalawig sa relasyon natin sa dumadaming mga Pilipinong nag-i-Internet. Hindi lang mga bagay na kailangan nilang malaman, kundi mga impormasyon na makakatulong sa pamumuhay ang laman ng Patrol.PH,” sabi ni Ging Reyes, pinuno ng ABS-CBN News.

Magkahalong balita, human interest features, tips, at impormasyon para sa serbisyo publiko ang laman ng Patrol.PH.

“Laging ginagawa ng ABS-CBN News ang pagsubok sa mga bagong bagay para makapag-serbisyo publiko. Narito na ang digital revolution, at hindi natin pababayaan na mahuli ang ating mga kababayan, kaya ginawa natin ang Patrol.PH para makapagbasa ng balitang kailangan nila ang mga Pilipino at kanilang mga pamilya, nasaan man sila, at ano man ang mobile device nilang hawak,” sabi ni Reyes.

Ang mga balita at impormasyon ng Patrol.PH ay manggagaling sa pagsisikap araw-araw ng pinagsamang puwersa ng ABS-CBN News, Radio, at Current Affairs na ngayon ay nasa iba’t ibang larangan gaya ng broadcast, digital, social, at mobile.

Daragdag ang Patrol.PH sa marami pang website at proyekto sa online ng ABS-CBN, ang nangungunang media at entertainment company na isa na ring digital na kumpanya na may pinakamalawak na presensya sa internet sa mga media network sa Pilipinas.

Para sa iba pang balita at impormasyon, maaaring bumisita sa news.abs-cbn.com, tumutok sa ABS-CBN sa free TV, DZMM TeleRadyo o sa ABS-CBN TVPlus at cable, DZMM 630 sa AM radio, sa ANC, ANC HD, at ABS-CBN HD sa cable. Panoorin ang ABS-CBN online via live streaming sa www.iwantv.com.ph at sa skyondemand.com.ph.

