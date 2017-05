BAKIT HINDI NAWAWALA ANG OVERLOADING SA PUV?

KAMAKAILAN ay may video at pictures na pinadala ang isang volunteer sa Lawyers for Commuters Safety and Protection na nagpakita ng isang overloaded na provincial bus.

Punompuno at maraming pasahero ang nasa gitna ng bus na hindi nakaupo.

Ang overloading ay isang traffic violation. Sa araw-araw na rush hour ay makikita natin ang halos parang mga sardinas sa sobrang puno na mga bus.

Meron din jeepneys na may mga “nakasabit” dahil nag-uumapaw nga ang mga sakay.

Minsan ay halos hindi na rin makahinga ang mga pasahero sa loob dahil sa sikip.

At nakikita naman nating madalas na kahit mga tricycle ay sobra-sobra ang pasahero minsan.

Saan ka pa, kahit nga MRT ay overloaded din. Nasanay na ang mga tao, hindi na halos magreekklamo.

Maski mga cargo truck ay overloaded din at minsan ay sobra-sobra ang karga sa allowed na bigat.

Mapanganib ang overloading at may anim na dahilan kung bakit hindi dapat ipagwalang bahala ang violation na ito, dagdag pa sa pwede nga na maghatid sa ating mga pasahero ng disgrasya.

Mababasa ang artikulo na ito sa http://pulse.ng/…/overloading-6-reasons-to-avoid-this-parti…

1. The strain could cause the tyres to heat up.

2. It could result in a blow out, which often leads to accidents.

3. It makes the vehicle less stable.

4. Overloading makes it difficult to steer.

5. The heavy strain on the vehicle makes it longer to stop.

6. It increases the level of fatalities in accidents.

Pero kahit ganito ang panganib na dulot at marami ang aksidente na sanhi ng overloading ay parang balewala pa rin.

Matigas ba ang ulo ng mga pasahero o desperado o ganid lang ang mga pampublikong sasakyan?

Sa mga private vehicle ay may mga overloading violations din. Pero dahil sa hirap ng transportasyon ay mahirap maiwasan ito.

Nagpipilit minsan ang mga pasahero para lang makauwi, lalo na kung umuulan na mas mapanganib ang overloaded na sasakyan.

Nais ng mga pasahero na karaniwang nagmamadali na kaagad makasakay at makarating sa kanilang pupuntahan kahit nga sawayin pa minsan ng driver.

Bagama’t sang-ayon tayo na maging mas istrikto pa laban sa overloading ay kailangan na talaga na ma-review ng DOTr kung saan ang mga lugar na dapat magbukas na ng bagong prangkisa dahil sa kakulangan ng serbisyo ng pampublikong sasakyan.

Kung hindi man kolorum ay overloaded naman ang ating mga public transportation.

Sitahin at hulihin man ang mga ito ay ‘di pa rin mapipigilan ang mga tao na pumatol sa mga iligal na serbisyo dahil sa grabeng kakulangan ng mga pampublikong sasakyan. SIBOL/ATTY. ARIEL ENRILE-INTON

