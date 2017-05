Baste Duterte, excited na sa first reality show sa TV 5!

BIDA na sa sarili niyang programa ang Presidential son na si Baste Duterte via first reality show niya sa TV 5, ang Lakbai. Excited ang controversial presidential son sa kanyang show dahil gagawin niya sa programa ang mga paborito niyang gawin sa mga pinupuntahang lugar sa Pilipinas.

Bukod pa rito, may iba’t ibang celebrity guest siyang makakasama sa programa na surprise na mapanonood. Makakasama kaya niya sa Lakbai show niya ang mga nali-link sa kanyang celebrities?

Ani Baste: “No comment ako sa mga sinasabi ninyong pangalan na ikinakabit sa akin sa showbiz. Basta, welcome lahat magguest sa programa ko. Basta magustuhan nilang sumama sa paglalakbay ko.”

Sa interview ng entertainment press kay Baste, very careful siya sa pagsagot sa mga delicate issues sa kanya. Basta nasabi niyang nang inalok sa kanya ang programa ay nagustuhan niya dahil outdoor lover siya. Mahilig siya sa adventure. Trip niyang mag-explore sa dagat kaya may episode na nagsa-surfing siya. Mayroon ding mountain adventure kaya sa first season ng Lakbai ay dadalhin tayo ni Baste sa Davao, Bukidnon, Surigao del Norte, Surigao Sur, Dumaguete, Siquijor Island, Bohol, Ilocos at Mountain Province.

Ang sinasabing must-see quests ni Baste ay nang pagpunta siya sa Magku-Kuob Cave na nasa Surigao del Norte, exploring all 24 islands of the Brittania Group in Surigao del Sur.

Ang eight-week special episodes ay matutunghayan sa fun-filled excitement and adventure ni Baste. Makikilala ninyo nang husto si Baste bilang kanyang tunay na personality na kasama ng kanyang closest friends sa pagbisita sa mga scenic travel destinations ng Pilipinas.

Sa paglalakbay ni Baste, kasama niya ang Youtube sensation na si Bogart the Explorer at mga kaibigan niya noong pang kindergarden days niya sa Davao na hanggang ngayon ay close sa presidential son.

Mapanonood ang Lakbai simula sa May 21, Sunday, at 8:45 pm sa TV 5.

PAGKATAPOS MAGTRABAHO, EUGENE DOMINGO FLY AGAD KAY PAPA!

PAGDATING sa lovelife, walang inililihim ang veteran comedienne na si Eugene Domingo. Happy siya ngayon sa kanyang non-showbiz Italian boyfriend na sinasabi niyang natagpuan na niya ang kanyang forever love.

Pagkatapos na makag-pilot taping ng kanyang revival comedy celebrity show sa GMA 7, ang Celebrity Bluff, na ang bagong special bluffer niya ngayon ay si Edu Manzano, fly siya sa Italy para magkita sila ng kanyang Italian boyfriend na isang film critic sa kanilang bansa.

Ani Eugene: “Ang alis ko naman ay schedule lahat, alam ito ng management ng GMA 7. Kaya free akong umalis. Pero, sandali lang ako sa abroad ngayon dahil dalawang shows ang inaasikaso ko sa network, bukod sa Celebrity Bluff, may Dear Uge ako na paborito ko ring programa.”

Sa bagong season ng Celebrity Bluff, makakasama pa rin niya si Boobay at Brod Pete, pero ‘di na pumuwede sa hectic schedule nila sina Jose Manalo at Wally Bayona.

Mas nakasasabik ang programa dahil may pagbabagong gagawin sa mga pakontes. May nakasasabik sa audience. Bago nagpahinga sandal ang Celebrity Bluff, tatlong taon itong na-air sa Kapuso Network. Ibinalik muli sa programming ng network dahil maraming humihiling.

Mapanonood muli ang Celebrity Bluff simula sa June 3 pagkatapos ng Magpakailanman. Ang director ng show ay si Rico Gutierrez. ON THE SET/NOEL ASINAS

loading...