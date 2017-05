Bicol region inalerto sa banta ng NPA

HALOS matatapos pa lang ang giyera sa Marawi City, inilagay ng security forces ang Bicol region sa red alert dahil sa banta naman mula sa communist rebels na inatasang palakasin ang kanilang opensiba laban sa government forces.

Sinabi kaninang Miyerkules ng umaga ni Armed Forces of the Philippines Spokesman Brig. Gen. Restituto Padilla, Jr., inilagay na ng Southern Luzon Command (SolCom) ang lahat ng kanilang mga tauhan sa red alert status.

“Sa ilalim ng red alert, nakaalerto ang 100% ng lahat ng units kung may mataas na banta sa seguridad, nasa pagpapasya ng area commanders ang pagpatutupad ng utos,” ani Padilla.

Nang tanungin ang SolCom kung bakit nila ginawa ang naturang hakbang, dalawang dahilan ang sinabi ni Padilla. Ang una’y ang lumalaking pagbabanta mula sa NPA at ang posibleng spillover ng terrorist crisis sa Mindanao, partikular sa Marawi City, na ngayon ay inaatake ng ISIS-inspired Maute Group.

Pero nilinaw ni Padilla, wala namang initial report ng actual threat. “What is being done now is hardening of target,” pahayag nito.

Bukod dito, kailangan aniyang i-secure ng SolCom ang ilang bilang ng government projects sa region told ng power at road projects na karaniwang target salakayin ng NPA.

In the past, “may mga kaso ng panununog ng mga equipment na kagagawan ng mga rebeldeng komunista,” dagdag pa ni Padilla.

Pansamantalang umatras ang gobyerno sa 5th Round of peace negotiations sa National Democratic Front of the Philippines, ang political arm ng CPP, matapos nitong utusan ang NPA na palakasin ang kanilang opensiba laban sa tropa ng pamahalaan habang ang Mindanao ay nasa ilalim ng under Martial law. BOBBY TICZON

