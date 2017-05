BITAG PINANSYAL

HINDI ba tayo nahuhulog sa isang bitag na maging alipin ng utang sa pagtatangka nating makahiram ng malaki sa China?

Batid natin ang nais ni President Duterte na mapuhunanan ang kanyang infrastructure projects, pero maaaring may hindi inaasahang bagay-bagay itong maidulot.

Nagbabala na ang isang analyst ng Forbes magazine na ang pinaplanong $167 bilyon utang sa China na ipinahayag ni Budget Secretary Benjamin Diokno na posibleng lumobo sa $452-bilyon at malagay ang Pilipinas sa tunay na pagkaalipin sa utang.

Kapag nangyari ito, paano kung hilingin ng China na isuko natin ang ating karapatan sa exclusive economic zone (EEC) at extended continental shelf (ECS), na itinakda mismo ng United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)?

Hindi pa ba tayo natuto sa naunang karanasan ng pakikipagtransaksyon sa China tulad ng overpriced na NBN-ZTE at MRT kontrobersya?

Nariyan ang nawalang P3-bilyon sa mga palpak na bagon ng tren mula China. At habang patuloy tayong lumulubog sa utang, hindi ba tayo makikita ng mundo bilang kawawang bansa na nag-aalok ng ating mga produkto sa China habang patuloy na namamalimos ng bagong mauutang upang mabayaran ang mga lumang hiniram?

* * *

Ang Pilipinas ay nakatakdang bumili ng kagamitan mula sa Poly Technologies Incorporated, na isa sa mga pangunahing kumpanya ng China sa paggawa at pag-export ng mga sandata.

Ayon kay Defense Sec. Delfin Lorenzana, ito’y maaaring mga eroplano, drone o mabibilis na bangka na magagamit nang husto upang pigilan ang mga pagdukot na ginagawa ng mga grupong tulisan sa lugar ng Basilan, Tawi-Tawi at Sulu.

Titiyakin daw ng Pilipinas na hindi ito bibili ng depektibong kagamitan.

At muli, nag-alok ang gobyerno ng China ng $500-milyon utang upang makatulong sa Pilipinas na mabili ang naturang mga kagamitan. Bukas-makalawa ay baka makita na natin ang ating sarili na hanggang leeg na ang utang sa China.

Pero dapat mag-ingat ang Pilipinas sa transaksyon sa Poly Technologies na binatikos ng human rights group na Amnesty International dahil sa pag-export ng armas sa magugulong lugar sa Africa at pagbebenta ng armas sa authoritarian governments.

Dapat ba tayong pumasok sa transaksyon sa isang kompanya na nabigyan ng sanksiyon ng Amerika sa paglabag sa Iran, North Korea and Syria Nonproliferation Act in 2013?

Pag-isipan. FIRING LINE/ROBERT ROQUE, JR.

loading...