Biyahe ni Pang. Digong sa Japan, atrasado

SINABI ni Presidential spokesperson Ernesto Abella na bahala na si Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano na mag-anunsyo kung kanselado o itutuloy pa ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang kanyang byahe sa Japan sa Hunyo 5 hanggang 7, 2017.

Hanggang ngayon kasi ay hindi pa rin maayos ang sitwasyon sa Marawi City.

“We defer to Sec. Alan,” ayon kay Usec. Abella.

Sinabi naman ni DFA spokesman on Japan trip Robespierre Bolivar na kailangan muna nilang makumpirma ang katotohanan sa ulat na kanselado na nga ang byahe ni Pangulong Duterte sa Japan.

Noong nakaraang linggo ay nagpahayag na ang Pangulong Duterte na huling byahe na niya ang bansang Japan para sa kanyang official trip at nakatakdang pagdalo sa 23rd International Conference on the Future of Asia na nakatakda sa Hunyo 5 hanggang 7, 2017.

Ang katuwiran ni Pangulong Duterte ay pagod na siya sa kaba-byahe.

“Pagod na talaga ako. I said, tagal na ako,” anito.

Bukod pa sa mahal ang eroplano kaya’t naghahanap siya ng mas murang eroplano na sasakyan niya at ng kanyang delegado.

Pera ang pangunahing pag-uusapan nina Pangulong Duterte at Japanese Prime Minister Shinzo Abe.

Aniya, wala syang ibang hihingin kay Abe kundi pera.

“Well, it’s always money. Trade and commerce. I’m not asking for anything, lalo na pera. If you want to help, there are so many… they can finance it and we can pay or they can operate it. If it’s a toll or something else that uses the… that’s being used by the riding public,” ani Pangulong Duterte.

Tiniyak naman nito na makabubuo sila kasunduan na tanggap ng lahat. KRIS JOSE

