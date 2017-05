CHED sinisisi sa panibagong tuition fee hike

BINATIKOS ni Kabataan Party-list Rep. Sarah Elago ang Commission on Higher Education (CHED) dahil sa pag-aapruba sa panibagong kahilingan ng 268 private universities na magtaas ng tuition sa susunod na academic year.

Tinukoy ng kongresista ang datos mula sa CHEd na ang inaprubahan na tuition increase ay 6.96 porsyento o P86.68 per unit, habang ang itinaas naman sa ibang school fees ay 6.9 porsyento o P243.

Giit ng mambabatas, masyado nang mataas ang edukasyon sa bansa at lalo itong naging pabigat dahil sa muling pagtataas ng matrikula na aniya’y hindi na kinakaya ng maraming pamilyang Pilipino.

Ani Elago, matagal nang naging stamp pad ang komisyon ng tuition hikes na nagresulta sa kasalukuyang sitwasyon na hindi na abot kaya ang matrikula ng karamihan sa mga higher education institutions.

Babala pa ng mambabatas na posibleng muling bumagsak ang bilang ng mga estudyanteng makapagpapatuloy ng pag-aaral dahil sa panibagosng taas ng matrikula.

Banggit pa ni Elago, ang national average tuition rate ay tumaas ng P115 per unit mula sa panahon ni dating pangulong Noynoy Aquino o P3,450 per semester para sa mga estudyanteng may 30 units. Nangangaulugan ito ng P6,900 – P10,350 na pagtataas kada taon.

Sa ngayon ay nagbabayad ang bawat Filipino college student ng P30,000-P50,000 kada semestre.

“We have time and again raised to CHED the illegality and questionability of these fees, but CHED has remained ‘inutile’ and ‘negligent’ in addressing these concerns. What has the CHED done to address these concerns? Nothing. It has given abusive school administrators and greedy owners a free hand in milking students and parents out of every peso that they have,” ani Elago. MELIZA MALUNTAG

loading...