Coco at Vice, magkakalaban sa MMFF?

ISA sa highest-grossing Pinoy movie ang pelikulang “Beauty and the Bestie” na pinagsamahan nina Vice Ganda at Coco Martin noong 2015 na naging festival top-grosser rin sa MMFF.

Nasundan ito ng pagsasama nila sa “The Super Parental Guardians” noong 2016 na may hawak na ang record na highest-grossing Pinoy film of all time.

Ngayong 2017, maghihiwalay muna ng landas ang mag-bestie dahil si Coco ay busy sa remake ng “Panday” na siya rin ang magdidirek.

Si Vice naman ay gagawa ng movie with Daniel Padilla at Miss Universe 2015 na si Pia Wurtzbach under Star Cinema.

Balak ipasok ni Coco ang kanyang “Panday” sa 2017 MMFF pero hindi ito under Star Cinema kundi sa sarili niyang Coco Martin Creative Productions.

Bagama’t wala pang ibinibigay na titulo ng pelikulang isusumite ang Star Cinema, nagpahayag din ito ng intensyon na sumali sa taunang MMFF.

Malaki rin ang tyansang ang pelikula ni Vice ang maging kalahok ng Star Cinema.

Kung sakaling matutuloy ito, malaking bakbakan sa box office ito unless of course, magparaya ang isa sa kanila.

Pagdating naman sa awards, siguradong hahakot ang pagbabalik-pelikula ng master director na si Mike de Leon sa kanyang “Citizen Jake” na pinagbibidahan nina Atom Araullo at Cherie Gil at ang “Larawan: The Musical” ni Loy Arcenas na matagal nang natapos at naghahanap lamang ng magandang playdate.

Ilan pa sa nagpahayag na lumahok sa taunang piyesta ng pelikulang Pilipino ang Articulo Uno Productions, Octo Arts Films, Viva Films, Premier Accoutns, Cineko Productions, BG Productions, IDOLtap Productions, Actorsprime, Inc., T-Rex Productions, Quantum Films, Hollywood Ninja, The Idea First Company, Teamwork Film Productions, Cinema Artists, APT Entertainment, Regal Entertainment, Inc., Culturtain Musicat Productions, Blackbest, Inc., HPI, K6 Productions at Reality Entertainment.

ANGELI, IPINAGTANGGOL ANG KAPATID NA SENADOR

Ipinagtanggol ng talent-manager ng Genesis Entertainment na si Angeli Pangilinan-Valenciano ang kapatid niyang si Senator Kiko kaugnay ng viral na photo ng senador na ka-holding hands ang isa pang senador na si Risa Hontiveros.

Ayon sa mga detractors, ang dating Akbayan representative daw ang itinuturong third party kaya nagkakalabuan sina Mega at Senador Kiko.

Naging usap-usapan kasi ang umano’y kontrobersyal na post ni Sharon na gusto na niyang iwan ang showbiz at mag-settle na lang sa ibang bansa.

Nagkaroon tuloy ng haka-hakang hiwalay na at may pinagdadaanan sa kanilang relasyon ang aktres sa piling ng mambabatas.

Pinabulaanan naman ito ni Angeli sa pagsasabing ‘fake’ at dinoktor lamang ang kuhang iyon ng kanyang kapatid at ni Senadora Risa.

Sa kanyang social media account, ito ang kanyang naging pahayag:” Someone alerted me about some photo being passed around by some malicious person regarding Kiko Pangilinan and his trip to the prison cell of Senator Leila de Lima with other senators like Senator Drilon, Trillanes, and Risa Hontiveros, etc. with media photographers and reporters witnessing their entire visit. Check the photo being passed around. This is below-the-belt cheap. We have so much to accomplish as a nation. As Bb Pilipinas Rachel Peters said “Divisiveness” is an issue and “we must learn to tolerate our differences.” No need to slander or create fake news! PLEASE SHARE TILL THIS REACHES the guy who created this”.

***

For your comments/reactions write to artzy02@yahoo.com. CHIKKA PA MORE/ARCHIE LIAO

loading...