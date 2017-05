COMM. ON APPOINTMENTS DAPAT NANG BUWAGIN

SA kauna-unahang pagkakataon, nagkaroon tayo ng isang tunay na lider-kalikasan sa Department of Environment and Natural Resources (DENR) sa katauhan ni MS. GINA LOPEZ.

Sa kabila ng kanyang estado na mayaman, pinatunayan niya ang pagpapahalaga sa INANG KALIKASAN na umunsiyami sa mga dayuhan at lokal na nagmimina sa buong bansa. Naipakita niya kung gaano na kalala ang kalagayan ng mga bundok natin dahil sa mapanira na pagmimina.

Dahil sa kanyang tapang, ‘yun ang nagbigay-wakas sa kanyang maikling panahon sa DENR. Todo ang ginawa ng mga minero sa ilalim ng Confedaration of Miners in the Philippines. Mga malalaki at mayayamang indibidwal at grupo, kasama ang ilan sa mga lider-politiko?

Sa pinal na pagdinig at pagpasya, HINDI KINUMPIRMA ng mga mambabatas mula sa Senado at Kamara na pinagsama sa COMMISSION ON APPOINTMENTS (CA) si Madame GINA LOPEZ!

Nakalulungkot, nakapagpapainit ng dugo. Lalo na ang mismong mga kaalyado ni Pangulong RODRIGO ROA DUTERTE na nagpakita ng kanilang pansariling interes kaysa matulungan ang Pangulo.

May iba pa bang dahilan kundi….?

Pangit talaga ang postura ng pulitika sa bansa. Laki sa layaw ang mga politiko. Ano ba ang tunay na pakialam ng mga politiko o ng CA sa mga gustong makatrabaho ng Pangulo ng bansa? Mali ito at dapat ay buwagin nang kusa ang CA dahil sila ang sagka sa maganda sanang plano ng namumuno.

Sana, ang sinoman na gustong makatulong sa trabaho ng Pangulo ay hindi maaaring “paglaruan” pa ng mga mambabatas. Papayag kaya ang mga mambabatas kung pakikialaman ng Pangulo o sinomang opisyal ng pamahalaan sa kanilang gawain?

Mali sa dilang mali ang pagkakaroon ng Commission on Appointments at pakialaman ang mga tauhan ni Pangulong RODY o sinomang Pangulo ng Republika. TIWALA at KATAPATAN ang batayan sa pagpili sa kanila para maihatid ang pambansang programa at mga proyekto ng liderato.

Pero sadyang swapang ang maraming politiko. Gusto nilang palaging kasama sa pagpapasya kahit pang-ehekutibo ang trabaho. Simple lang ang dahilan – PERA, PERA at PERA – lalo na kapag nakasilip sila ng kaunting mali, PERA NA!

Nakita natin ang mga kuha mula sa video na ginawa ni Secretary GINA LOPEZ. Wasak ang dati ay magagandang bundok. Bilyon-bilyong piso ang nakuha ng mga minero at iiwanan ang lugar kapag wala na silang makuha.

Gusto ba natin ang nangyari sa MARINDUQUE na winasak ang kalikasan at puro lason ang nasa paligid nito? BALETODO/ED VERZOLA

