Digong at ilang lider ng MILF, nagpulong sa Davao City

NAGKITA at nag-usap nang personal sina Pangulong Rodrigo Roa Duterte at ilang lider ng Moro Islamic Liberation Front (MILF) sa Davao City.

Pinag-usapan ng mga ito ang kasalukuyang humanitarian crisis sa Marawi City dulot ng bakbakan sa pagitan ng puwersa ng tropa ng pamahalaan at ng teroristang grupong Maute.

Sinabi ni MILF Chairman Alhaj Murad Ebrahim na wine-welcome nila ang ideya ni Pangulong Duterte na hingin ang tulong o humanitarian assistance ng puwersa ng MILF para sa mga sibilyan na naipit ng nasabing bakbakan sa Marawi City.

Ang mekanismo ng kapayapaan gaya ng Coordinating Committees on the Cessation of Hostilities (CCCHs) kapwa ng GPH at MILF ay ginagamit para sa pagpaplano at implementasyon sa kung paano ang agaran at ligtas na pagbibigay ng humanitarian assistance.

Tiniyak naman ng Pangulo sa mga lider ng MILF na ang deklarasyon ng Batas Militar ay hindi laban o kontra sa MILF, MNLF o NPA kundi para payapain ang rebelyon ng Maute group at ng iba pang ISIS-inspired terrorists.

Tinalakay din nina Pangulong Duterte sa pulong ang mga bagay ukol sa pagda—draft ng Bangsamoro Basic Law (BBL).

Hinikayat naman nito ang Bangsamoro Transition Commission (BTC) na bilisan ang pagda-draft ng BBL.

Ang BTC ay pinamunuan ni MILF First Vice-Chairman Ghazali Jaafar na kumpiyansang nagpahayag na ang draft BBL ay makukumpleto na sa susunod na buwan.

Bukod kay Chairman Alhaj Murad Ebrahim, kasama rin sa pulong sina First Vice-Chairman Ghazali Jaafar, BIAF Chief of Staff Sammy Al-Mansour, Peace implementing Panel Chair Mohagher Iqbal, Supreme Shari’ah Court head Ustadz Khalifa Nando at AHJAG Chair Atty. Abdul Dataya na umabot nang dalawang oras. KRIS JOSE

