DILG ACTING SECRETARY CATALINO UY PINAPASOK ANG KORAPSYON?

SI ISMAEL SUENO ay tinanggal ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Department of the Interior and Local Government (DILG) dahil sa reklamong korapsyon nina Undersecretaries John Castriciones, Jesus Hinlo, at Emilie Padilla.

Isa sa mga reklamo ng tatlo laban kay Sueno ay ang pagtungo nito sa ibang bansa upang alamin ang kalagayan ng 4,00 fire trucks nang hindi sila isinama.

Ipinalit ni Duterte kay Sueno si Undersecretary Catalino Uy na naging hepe ng pulisya sa Davao City.

Si Cuy ay acting DILG secretary lamang dahil mayroong ipapalit sa kanya na permanenteng kalihim.

Pero habang wala pa, inireklamo si Cuy hinggil sa pagpupursige nitong matuloy ang transaksyon ng DILG sa 4,000 fire trucks mula sa Rosenbauer Company.

Ano bang meron Acting DILG Secretary Catalino Cuy sa 4,000 fire tucks na popondohan ng Rosenbauer Company?

Bakit mo ba ipinipilit na matuloy bago ka matanggal sa pagiging DILG acting secretary?

Mr. Cuy, tigilan mo na ‘yang pagpupumilit mo na bilisan ang 4,000 firetrucks mula sa Rosenbauer Company kung ayaw mong sumabit sa reklamong korapsyon.

Mr. Cuy, alam mo bang pagkaupo mo bilang acting DILG secretary ay may kumalat na balita sa DILG na mayroon umanong opisyal ang nagsabi na “ang lagay ay sila lang ang kikita” matapos masibak si Sueno sa DILG.

Mr. Cuy, kilala mo ba ang hayok sa pera na opisyal na ito?

MAPAGPASYANG ALKALDE SA CALOOCAN

UPANG sumulong at makamit ng Lungsod ng Caloocan, kailangan ang mapagpasyang alkalde sa lungsod na ito lalo pa’t maraming siga at nagsisiga-sigaang tao rito.

Proyekto ni Mayor Oscar Malapitan na maging malinis at maluwag ang mga kalsada.

Ginagawa na ito ng towing companies na rehistrado at aprubado ng Pamahalaang Lungsod ng Caloocan at ng Metropolitan Manila Development Authority (MMDA), ang kailangan na lang ay magtuluy-tuloy ito.

Sa Caloocan, tiyak na tuluy-tuloy ito dahil iyan ang gusto ni Mayor Malapitan.

Ibig-sabihin, kailangan sa Lungsod ng Caloocan ang mapagpasyang alkade.

PATULOY ANG ILIGAL NA SUGAL SA MANAOG PANGASINAN

SOBRANG yayabang naman ng mga magkakapatid na Ibasan sa paglarga ng drop ball sa iba’t ibang barangay sa Manaoag, Pangasinan dahil kahit na iniimbestigahan ng Department of the Interior and Local Government (DILG) ang hepe ng pulisya sa Manaog na si Chief Inspector Dave Mahilum ay patuloy ang iIigal na sugal sa nasabing lalawigan.

Ipaaresto mo kasi Chief Inspector Mahilum! BADILLA NGAYON/NELSON BADILLA

