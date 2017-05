DuterteNomics ibinida sa China

GINAMIT ng Pilipinas ang state visit ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa China para ilatag, ipakilala at ilahad ang DuterteNomics ng Pilipinas.

Sa naging talumpati ni Presidential spokesperson Ernesto Abella, sa open forum sa Grand Hyatt Beijing Hotel sa China ay inisa-isa nito ang kahalagahan ng DuterteNomics.

Ang DuterteNomics aniya ay tatak na ibinigay para sa pilosopiya at estratehiya para sa economic governance ng Punong Ehekutibo.

Ang estratehiya aniyang humihikayat sa isang pangarap na magtaguyod ng nationwide infrastructure network na magu-ugnay sa lahat ng 7,000 isla para isang “cohesive and dynamic whole” para maging isang ‘newest tiger economy’ ng Asya.

Higit pa sa national ambitions ay mayroon din aniyang malalim na implikasyon ang DuterteNomics para sa Pan-Asian transportation network na mapapansin sa inisyatiba ng One Belt, One Road.

“First, the lengthy sea route that seeks to connect the North Asian coastline to the islands of Southeast Asia will benefit from a fully developed maritime hub in the Philippines, located in the former US Naval Base in Subic. This is where we already have our biggest shipyards, as one of the world’s four largest shipbuilders. It is also where we plan to build a cargo railway that will connect Subic to the air and land transportation hub at Clark,” anito.

Mula Clark ay magbibigay aniya sila ng access sa lansangan at riles patungo sa daungan o pantalan ng Maynila.

Palalawigin naman nila ang connectivity ng One Belt One Road.

Noong nakaraang linggo aniya ay magkatuwang na pinasinayaan nina Pangulong Duterte at President Joko Widodo ng Indonesia ang lingguhang roll on – roll off ferry service sa pagitan Davao City at General Santos at Indonesian city ng Bitung.

Sa bagong serbisyong ito, ang mga tao at mga kalakal na bi-byahe mula Indochina patungo ng Indonesia ay maaaring ikarga ng overnight ferry patungong Mindanao.

Mula doon aniya ay maaari nang bumiyahe patungo sa ibang lugar sa bansa sa pamamagitan ng ‘new and improved land, sea, at air networks’ na kanilang itinaguyod.

Lalo pa aniyang mapagtitibay ng proyekto ang sub-region of BIMP-EAGA, isa aniyang mahalagang terminating point para sa One Belt One Road.

Mapapabuti aniya nito ang kapasidad ng four-member country na nagpartisipa sa trade and investment kasama ang iba pang rehiyon.

“We in the Philippines welcome One Belt One Road as the way to realize our longstanding dream of Pan-Asian connectivity. The infrastructure we will build under DuterteNomics is our own small contribution to realizing that dream,” lahad ni Usec. Abella na isa sa mga delegado ni Pangulong Duterte sa state visit nito sa China. KRIS JOSE

